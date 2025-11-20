НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. НАСА сообщило, что проводит беспрецедентную по масштабу кампанию наблюдений за межзвёздной кометой 3I/ATLAS, задействовав более десятка космических аппаратов в различных точках Солнечной системы.

В НАСА отметили, что с момента открытия 1 июля уже 12 аппаратов получили и обработали изображения кометы, а в ближайшие месяцы будут подключены и другие миссии. По словам агентства, наблюдения из разных точек Солнечной системы позволяют учёным сравнить свойства межзвёздного объекта с кометами местного происхождения и лучше понять состав планетных систем за пределами нашей.