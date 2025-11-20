Рейтинг@Mail.ru
НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна
Наука
 
00:10 20.11.2025
НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна
2025
© Фото : Saguaro Observatory/David RankinКомета 3I/ATLAS
© Фото : Saguaro Observatory/David Rankin
Комета 3I/ATLAS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. НАСА сообщило, что проводит беспрецедентную по масштабу кампанию наблюдений за межзвёздной кометой 3I/ATLAS, задействовав более десятка космических аппаратов в различных точках Солнечной системы.
"НАСА находится в разгаре беспрецедентной кампании наблюдений по всей Солнечной системе, поворачивая свои аппараты и телескопы, чтобы отслеживать комету 3I/ATLAS", — говорится в заявлении агентства.
В НАСА отметили, что с момента открытия 1 июля уже 12 аппаратов получили и обработали изображения кометы, а в ближайшие месяцы будут подключены и другие миссии. По словам агентства, наблюдения из разных точек Солнечной системы позволяют учёным сравнить свойства межзвёздного объекта с кометами местного происхождения и лучше понять состав планетных систем за пределами нашей.
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS не заденет Землю
