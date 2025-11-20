https://ria.ru/20251120/kometa-2056156810.html
НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна
НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна - РИА Новости, 20.11.2025
НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна
НАСА сообщило, что проводит беспрецедентную по масштабу кампанию наблюдений за межзвёздной кометой 3I/ATLAS, задействовав более десятка космических аппаратов в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T00:10:00+03:00
2025-11-20T00:10:00+03:00
2025-11-20T00:10:00+03:00
наука
наса
в мире
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026949921_0:255:1193:926_1920x0_80_0_0_6fbb057aa04c27bcf58549d457aa6957.jpg
https://ria.ru/20251119/kometa-2056155565.html
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026949921_0:143:1193:1038_1920x0_80_0_0_4f33a3a87e1f7bd0e888286f46e71074.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, в мире, космос
Наука, НАСА, В мире, Космос
НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна
НАСА ведет беспрецедентную кампанию наблюдений за кометой 3I/ATLAS
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. НАСА сообщило, что проводит беспрецедентную по масштабу кампанию наблюдений за межзвёздной кометой 3I/ATLAS, задействовав более десятка космических аппаратов в различных точках Солнечной системы.
"НАСА
находится в разгаре беспрецедентной кампании наблюдений по всей Солнечной системе, поворачивая свои аппараты и телескопы, чтобы отслеживать комету 3I/ATLAS", — говорится в заявлении агентства.
В НАСА отметили, что с момента открытия 1 июля уже 12 аппаратов получили и обработали изображения кометы, а в ближайшие месяцы будут подключены и другие миссии. По словам агентства, наблюдения из разных точек Солнечной системы позволяют учёным сравнить свойства межзвёздного объекта с кометами местного происхождения и лучше понять состав планетных систем за пределами нашей.