Командующий группировкой "Центр" не приглашен на совещание, сообщил Путин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что командующий группировки "Центр" не приглашен на совещание, поскольку он должен решать поставленные задачи.

"Командующего сегодня не приглашал. Он должен решать стоящие перед ним задачи", - сказал Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".