Командующий группировкой "Центр" не приглашен на совещание, сообщил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что командующий группировки "Центр" не приглашен на совещание, поскольку он должен решать поставленные задачи. РИА Новости, 20.11.2025
