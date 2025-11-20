Рейтинг@Mail.ru
Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:59 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/koloskov-2056234858.html
Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в "Динамо"
Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в "Динамо"
Было бы очень хорошо, если бы у воспитанника и экс-игрока московского "Динамо" Ролана Гусева сложилась успешная тренерская карьера в столичном клубе, заявил РИА РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T10:59:00+03:00
2025-11-20T10:59:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
динамо москва
вячеслав колосков
российская премьер-лига (рпл)
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016395420_0:0:1617:910_1920x0_80_0_0_10fbf64f4390ac15aa88a253dc0410bd.jpg
/20251118/limit-2055731851.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016395420_89:0:1569:1110_1920x0_80_0_0_e58ad24e91bd56286f24bea314cbb1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ролан гусев, динамо москва, вячеслав колосков, российская премьер-лига (рпл), российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Динамо Москва, Вячеслав Колосков, Российская премьер-лига (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС)
Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в "Динамо"

Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в работе с "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРолан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Было бы очень хорошо, если бы у воспитанника и экс-игрока московского "Динамо" Ролана Гусева сложилась успешная тренерская карьера в столичном клубе, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Гусев в понедельник был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо". Ранее в этот день Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. "Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей. Полузащитник выступал за столичную команду в 1996-2001 годах.
«
"Я ничего не имею против Ролана Гусева, посмотрим, как у него пойдет. Но мы же не видели ни одной его тренировки, ни одного теоретического занятия, ни одного разбора игры. И не знаем, какой он тренер на самом деле. Он исполнял уже эти обязанности и у него вроде что-то получалось. Я выступаю за то, чтобы воспитанникам клуба, которые в нем играли, потом получившим тренерское образование и которые тянутся к этой работе, давали шансы. Я за то, чтобы у Гусева все получилось. Конечно, было бы здорово, если бы свой парень, бывший известный игрок прижился в команде, и чтобы у него все получилось. Я двумя руками за это", - сказал Колосков.
Гусев после ухода чеха Марцела Лички был исполняющим обязанности главного тренера команды в концовке предыдущего чемпионата России. Под его руководством "Динамо" выиграло три матча и в одном потерпело поражение.
«
"Проблема подготовки тренеров у нас самая острая, ей никто не занимается и все пущено на самотек. Тренерами занимаются в основном агенты. И ни в одном клубе нет реестра тренеров, селекционные отделы занимаются только подбором футболистов. Селекцией тренеров не занимается никто, а ведь он поважнее, чем футболист. Каждый клуб должен иметь в перспективе двух-трех кандидатов на пост главного тренера. Кто-то из своей академии, кто-то из бывших игроков команды, кто-то, возможно, из зарубежья. Но они должны быть. А сейчас тренер вдруг уходит, начинается полная разруха и судорожные поиски нового. Такого быть не должно. Я считаю эту тему сегодня одной из основных в нашем футболе", - добавил собеседник агентства.
Педро и Вильмар Барриос - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экс-тренеры сборной России высказали Дегтяреву свою позицию по лимиту в РПЛ
18 ноября, 14:47
 
ФутболСпортРолан ГусевДинамо МоскваВячеслав КолосковРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала