Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в "Динамо"

"Я ничего не имею против Ролана Гусева, посмотрим, как у него пойдет. Но мы же не видели ни одной его тренировки, ни одного теоретического занятия, ни одного разбора игры. И не знаем, какой он тренер на самом деле. Он исполнял уже эти обязанности и у него вроде что-то получалось. Я выступаю за то, чтобы воспитанникам клуба, которые в нем играли, потом получившим тренерское образование и которые тянутся к этой работе, давали шансы. Я за то, чтобы у Гусева все получилось. Конечно, было бы здорово, если бы свой парень, бывший известный игрок прижился в команде, и чтобы у него все получилось. Я двумя руками за это", - сказал Колосков.