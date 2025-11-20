Колосков: было бы здорово, если у Гусева все получилось в "Динамо"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Было бы очень хорошо, если бы у воспитанника и экс-игрока московского "Динамо" Ролана Гусева сложилась успешная тренерская карьера в столичном клубе, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Гусев в понедельник был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо". Ранее в этот день Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. "Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей. Полузащитник выступал за столичную команду в 1996-2001 годах.
«
"Я ничего не имею против Ролана Гусева, посмотрим, как у него пойдет. Но мы же не видели ни одной его тренировки, ни одного теоретического занятия, ни одного разбора игры. И не знаем, какой он тренер на самом деле. Он исполнял уже эти обязанности и у него вроде что-то получалось. Я выступаю за то, чтобы воспитанникам клуба, которые в нем играли, потом получившим тренерское образование и которые тянутся к этой работе, давали шансы. Я за то, чтобы у Гусева все получилось. Конечно, было бы здорово, если бы свой парень, бывший известный игрок прижился в команде, и чтобы у него все получилось. Я двумя руками за это", - сказал Колосков.
Гусев после ухода чеха Марцела Лички был исполняющим обязанности главного тренера команды в концовке предыдущего чемпионата России. Под его руководством "Динамо" выиграло три матча и в одном потерпело поражение.
«
"Проблема подготовки тренеров у нас самая острая, ей никто не занимается и все пущено на самотек. Тренерами занимаются в основном агенты. И ни в одном клубе нет реестра тренеров, селекционные отделы занимаются только подбором футболистов. Селекцией тренеров не занимается никто, а ведь он поважнее, чем футболист. Каждый клуб должен иметь в перспективе двух-трех кандидатов на пост главного тренера. Кто-то из своей академии, кто-то из бывших игроков команды, кто-то, возможно, из зарубежья. Но они должны быть. А сейчас тренер вдруг уходит, начинается полная разруха и судорожные поиски нового. Такого быть не должно. Я считаю эту тему сегодня одной из основных в нашем футболе", - добавил собеседник агентства.