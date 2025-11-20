Рейтинг@Mail.ru
02:19 20.11.2025
Кандидат на пост в Госдепе рассказал о ядерном потенциале Китая
Кандидат на пост в Госдепе рассказал о ядерном потенциале Китая
в мире, китай, сша, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Государственный департамент США
Кандидат на пост в Госдепе рассказал о ядерном потенциале Китая

Йио: Китай нарастит ядерный арсенал до 1500 боеголовок к 2035 году

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЦентральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. США считают, что через 10 лет Китай нарастит ядерный арсенал до 1,5 тысяч боеголовок, сообщил американским сенаторам кандидат на пост помощника госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Кристофер Йио.
"Прогнозируется, что Китай нарастит свои (ядерные - ред.) силы до 1500 боеголовок к 2035 году", - говорится в письменных показаниях претендента в адрес комитета сената по международным делам.
Чиновник заявил, что предыдущий прогноз был о тысяче боеголовок к 2030 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
США опережают Россию и Китай по ядерной мощи, считает Трамп
5 ноября, 22:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
