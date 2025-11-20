https://ria.ru/20251120/kitaj-2056167822.html
Кандидат на пост в Госдепе рассказал о ядерном потенциале Китая
Кандидат на пост в Госдепе рассказал о ядерном потенциале Китая - РИА Новости, 20.11.2025
Кандидат на пост в Госдепе рассказал о ядерном потенциале Китая
США считают, что через 10 лет Китай нарастит ядерный арсенал до 1,5 тысяч боеголовок, сообщил американским сенаторам кандидат на пост помощника госсекретаря по... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:19:00+03:00
2025-11-20T02:19:00+03:00
2025-11-20T02:19:00+03:00
в мире
китай
сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051598837_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_903d2b7804155534ef04767d0fcc4b82.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2053073135.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051598837_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0589b3303edc33eb3ee59d5ba589fed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Государственный департамент США
Кандидат на пост в Госдепе рассказал о ядерном потенциале Китая
Йио: Китай нарастит ядерный арсенал до 1500 боеголовок к 2035 году