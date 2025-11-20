Рейтинг@Mail.ru
В Кировске отремонтируют пост подстанции скорой помощи, ужаснувший детей
15:53 20.11.2025
В Кировске отремонтируют пост подстанции скорой помощи, ужаснувший детей
В Кировске отремонтируют пост подстанции скорой помощи, ужаснувший детей
В Кировске отремонтируют пост подстанции скорой помощи, ужаснувший детей

МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Комплексный капитальный ремонт здания 1933 года постройки, в котором располагается пост подстанции скорой помощи № 9 в Кировске, запланирован в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы, сообщили РИА Новости в минздраве Мурманской области.
Ранее в соцсетях появились фотографии подстанции скорой помощи в Кировске, куда на экскурсию пришла группа школьников. Посетителей удивили плохие условия для отдыха персонала – старая мебель, отсутствие ремонта.
Путин наградил главврача Курской областной станции скорой помощи
22 октября, 16:12
Путин наградил главврача Курской областной станции скорой помощи
22 октября, 16:12
"Мероприятия по комплексному капитальному ремонту здания, в котором располагается пост подстанции СМП № 9 в Кировске, запланированы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы. Также в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Кировско-Апатитской агломерации предусмотрено строительство модульных подстанций в Кировске и Апатитах в 2031-2032 годах", - сообщили в минздраве.
Отмечается, что до начала реализации данных мероприятий в помещениях будет произведен текущий ремонт. В настоящее время пост подстанции СМП № 9 в Кировске размещается на первом этаже в здании детского отделения Апатитско-Кировской ЦРБ 1933 года постройки и занимает помещения общей площадью 352,7 квадратных метров отделения. Из занимаемых постом подстанции СМП помещений 230 квадратных метров являются коридорами и помещениями гаража, состоящего из трех боксов, добавили в ведомстве.
Накануне заместитель губернатора - министр здравоохранения Дмитрий Панычев сообщил, что в будущем году 1,4 миллиарда рублей, что без малого в 1,5 раза больше, чем годом ранее, планируется направить на переоснащение медицинских организаций. На реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено 469,9 миллиона рублей.
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО
18 ноября, 15:11
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО
18 ноября, 15:11
 
