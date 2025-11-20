В Кировске отремонтируют пост подстанции скорой помощи, ужаснувший детей

МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Комплексный капитальный ремонт здания 1933 года постройки, в котором располагается пост подстанции скорой помощи № 9 в Кировске, запланирован в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы, сообщили РИА Новости в минздраве Мурманской области.

Ранее в соцсетях появились фотографии подстанции скорой помощи в Кировске , куда на экскурсию пришла группа школьников. Посетителей удивили плохие условия для отдыха персонала – старая мебель, отсутствие ремонта.

"Мероприятия по комплексному капитальному ремонту здания, в котором располагается пост подстанции СМП № 9 в Кировске, запланированы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы. Также в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Кировско-Апатитской агломерации предусмотрено строительство модульных подстанций в Кировске и Апатитах в 2031-2032 годах", - сообщили в минздраве.

Отмечается, что до начала реализации данных мероприятий в помещениях будет произведен текущий ремонт. В настоящее время пост подстанции СМП № 9 в Кировске размещается на первом этаже в здании детского отделения Апатитско-Кировской ЦРБ 1933 года постройки и занимает помещения общей площадью 352,7 квадратных метров отделения. Из занимаемых постом подстанции СМП помещений 230 квадратных метров являются коридорами и помещениями гаража, состоящего из трех боксов, добавили в ведомстве.