В Республике Сербской прошел фестиваль"RT.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Национальном театре Восточного Сараево 19 ноября состоялся международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.



Почетными гостями церемонии открытия стали посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов и спикер Национальной ассамблеи Республики Сербской Ненад Стевандич.

Фестиваль открылся премьерой фильма Ольги Кирий "Сербы и русские. Кровь и вера" о схожести судеб Республики Сербской и Донбасса.

“Мы привезли премьеру, которая называется “Сербы и русские. Кровь и вера” – это про наши многовековые отношения. Наша история с сербами, она даже не про дружбу, она про братство. Наши братья-сербы сейчас воюют рядом с нами, помогают нам. И русские тоже были с сербами, им помогали в свое время,” — отметилагенеральный продюсер фестиваля “RT.Док: Время наших героев” Екатерина Яковлева.



“Я надеюсь, что становится уже хорошей традицией проведение фестиваля RT. Док в Республике Сербской. Я думаю, что это мероприятие имеет особую важность в условиях, когда и на Боснию и Герцеговину, и на Республику Сербскую оказывается массированное западное пропагандистское воздействие. Тот факт, что жители Республики Сербской получили возможность ознакомиться из первых рук с оценками специальной военной операции, которую здесь поддерживают, имеет очень большое значение,” — заявил Игорь Калабухов, посол России в Боснии и Герцеговине.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 1 из 4 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" На фестивале "RT.Док: Время наших героев" На фестивале "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 2 из 4 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Восточном Сараево Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Восточном Сараево © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 3 из 4 © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" "RT.Док: Время наших героев" "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 4 из 4 Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 1 из 4 На фестивале "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 2 из 4 Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Восточном Сараево © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 3 из 4 "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" 4 из 4

“Я хочу сказать огромное спасибо RT за то, что они делают для русских, для нас, сербов. Что всему миру показывают правду,”— отметил Синиша Видович, советник председателя Народнoй скупщины Республики Сербской



Зрители также увидели фильм Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров Веры". Лента — обладатель Гран-при Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж".

“В этих фильмах нет ни одного выстрела. Но эти оба фильма очень доходчиво рассказывают о войне и о том, что происходит на Донбассе,” — рассказала Ольга Кирий о своих фильмах, которые были представлены на фестивале.