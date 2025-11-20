Рейтинг@Mail.ru
Вопрос финансирования Киева мало обсуждался на встрече глав МИД стран ЕС - РИА Новости, 20.11.2025
21:19 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/kiev-2056435966.html
Вопрос финансирования Киева мало обсуждался на встрече глав МИД стран ЕС
Вопрос финансирования Киева мало обсуждался на встрече глав МИД стран ЕС - РИА Новости, 20.11.2025
Вопрос финансирования Киева мало обсуждался на встрече глав МИД стран ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявила, что вопрос финансирования Украины не обсуждался подробно на этой... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:19:00+03:00
2025-11-20T21:19:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
https://ria.ru/20251120/kallas-2056427495.html
https://ria.ru/20251120/glavy-2056413016.html
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, кайя каллас
В мире, Украина, Киев, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Кайя Каллас
Вопрос финансирования Киева мало обсуждался на встрече глав МИД стран ЕС

Каллас: вопрос финансов для Киева мало обсуждался на встрече глав МИД стран ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявила, что вопрос финансирования Украины не обсуждался подробно на этой встрече.
"Мы не обсуждали вопрос финансирования в деталях, хотя он поднимался несколько раз. Действительно, существует документ с вариантами. Страны, выступающие за финансирование, также поддержали репарационный кредит (Украине на основе активов ЦБ РФ - ред.) и подчеркнули необходимость срочно продвигаться вперед", - сказала она.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Представители ЕС не работали над планом США по Украине, заявила Каллас
Вчера, 20:33
В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. Страны ЕС согласились покрыть финансовые потребности Украины на заседании Евросовета 23 октября.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
План по Украине не сработает без участия ЕС и Киева, заявила Каллас
Вчера, 19:25
 
В миреУкраинаКиевРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветКайя Каллас
 
 
