https://ria.ru/20251120/khorev--2056256359.html
Представитель МИД объяснил допуск атлетов Израиля двойными стандартами
Представитель МИД объяснил допуск атлетов Израиля двойными стандартами - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Представитель МИД объяснил допуск атлетов Израиля двойными стандартами
Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя ситуацию РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T12:10:00+03:00
2025-11-20T12:10:00+03:00
2025-11-20T12:23:00+03:00
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_0:197:3177:1985_1920x0_80_0_0_e7e3fe99e4579a2ad3c26fcf2df33b45.jpg
/20251119/svischev-2056129614.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_51dc0d3a58239e575a478e61f276083d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Представитель МИД объяснил допуск атлетов Израиля двойными стандартами
Хорев назвал ситуацию вокруг израильских атлетов навязыванием двойных стандартов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя ситуацию с израильскими спортсменами, заявил РИА Новости, что в мировой политике присутствуют двойные стандарты.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику. Она считает, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства, а страны должны гарантировать доступ для всех. Ранее более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований из-за ситуации в Газе. Письмо подписано правозащитными организациями, включая Athletes 4 Peace, участниками которой являются более 70 футболистов.
«
"В мировой политике сейчас, к сожалению, присутствуют двойные стандарты. Они навязываются нашими недоброжелателями очень активно, поэтому удивляться здесь не приходится. Но будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует и победа будет за нами", - сказал Хорев.