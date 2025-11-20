Рейтинг@Mail.ru
12:10 20.11.2025 (обновлено: 12:23 20.11.2025)
Представитель МИД объяснил допуск атлетов Израиля двойными стандартами
Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев
2025
кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, комментируя ситуацию с израильскими спортсменами, заявил РИА Новости, что в мировой политике присутствуют двойные стандарты.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику. Она считает, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства, а страны должны гарантировать доступ для всех. Ранее более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований из-за ситуации в Газе. Письмо подписано правозащитными организациями, включая Athletes 4 Peace, участниками которой являются более 70 футболистов.
«
"В мировой политике сейчас, к сожалению, присутствуют двойные стандарты. Они навязываются нашими недоброжелателями очень активно, поэтому удивляться здесь не приходится. Но будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует и победа будет за нами", - сказал Хорев.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления
19 ноября, 20:59
 
Кирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
