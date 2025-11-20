Овечкин забил 904-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 904-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
20 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
02:17 • Алексей Протас
(Джон Карлсон, Джастин Сурдиф)
06:04 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун, Мэтт Рой)
10:34 • Ryan Leonard
31:49 • Ryan Leonard
46:37 • Энтони Бовилье
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
58:59 • Том Уилсон
59:27 • Том Уилсон
07:05 • Дарнелл Нерс
12:17 • Дарнелл Нерс
42:41 • Давид Томашек
47:47 • Леон Драйзайтль
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Эдмонтон Ойлерз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Эдмонтоном" стала для него 904-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
