10:13 20.11.2025
Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках
Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках
Образовательный интенсив для волонтеров из 20 городских округов Московской области прошел в Химках, площадкой стала академия гражданской защиты МЧС России,... РИА Новости, 20.11.2025
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Образовательный интенсив для волонтеров из 20 городских округов Московской области прошел в Химках, площадкой стала академия гражданской защиты МЧС России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники освоили навыки оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях и отработали действия в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.
Обучение проходило в формате практических мастер-классов: волонтеров разделили на четыре группы по 25 человек, каждая из которых отрабатывала ключевые навыки под руководством спасателей и инструкторов Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.
За время интенсива ребята научились останавливать кровотечения, накладывать жгуты, протестировали методику сердечно-легочной реанимации на макете, освоили различные способы транспортировки пострадавших. Волонтерам показали, как оказывать помощь при попадании предмета в дыхательные пути и применять прием Геймлиха.
Двадцатилетие Молодой Гвардии Единой России отметили в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Двадцатилетие "Молодой Гвардии Единой России" отметили в Химках
17 ноября, 15:25
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
