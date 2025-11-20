https://ria.ru/20251120/khimki-2056218653.html
Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках
Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках - РИА Новости, 20.11.2025
Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках
Образовательный интенсив для волонтеров из 20 городских округов Московской области прошел в Химках, площадкой стала академия гражданской защиты МЧС России,... РИА Новости, 20.11.2025
Подмосковные волонтеры прошли образовательный интенсив в Химках
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Образовательный интенсив для волонтеров из 20 городских округов Московской области прошел в Химках, площадкой стала академия гражданской защиты МЧС России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники освоили навыки оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях и отработали действия в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.
Обучение проходило в формате практических мастер-классов: волонтеров разделили на четыре группы по 25 человек, каждая из которых отрабатывала ключевые навыки под руководством спасателей и инструкторов Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.
За время интенсива ребята научились останавливать кровотечения, накладывать жгуты, протестировали методику сердечно-легочной реанимации на макете, освоили различные способы транспортировки пострадавших. Волонтерам показали, как оказывать помощь при попадании предмета в дыхательные пути и применять прием Геймлиха.