Подмосковные волонтеры освоили навыки первой помощи в Химках

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Образовательный интенсив для волонтеров из 20 городских округов Московской области прошел в Химках, площадкой стала академия гражданской защиты МЧС России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники освоили навыки оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях и отработали действия в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.

Обучение проходило в формате практических мастер-классов: волонтеров разделили на четыре группы по 25 человек, каждая из которых отрабатывала ключевые навыки под руководством спасателей и инструкторов Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.