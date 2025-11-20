Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 20.11.2025
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 51 удар с применением ствольной артиллерии, под огонь попали 14 населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 20.11.2025
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 51 удар по левому берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 51 удар с применением ствольной артиллерии, под огонь попали 14 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 51 удар", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам подверглись Алешки, Великие Копани, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Корсунка, Новая Маячка, Подстепное, Пролетарка, Рыбальче, Таврийское.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
