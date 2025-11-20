ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 51 удар с применением ствольной артиллерии, под огонь попали 14 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.

"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 51 удар", - сказал представитель экстренных служб.