ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области
2025-11-20T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по левому берегу Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 51 удар с применением ствольной артиллерии, под огонь попали 14 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 51 удар", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам подверглись Алешки, Великие Копани, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Корсунка, Новая Маячка, Подстепное, Пролетарка, Рыбальче, Таврийское.