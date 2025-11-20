Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Запад хочет втянуть Южный Кавказ в опасные геополитические игры - РИА Новости, 20.11.2025
17:30 20.11.2025
Захарова: Запад хочет втянуть Южный Кавказ в опасные геополитические игры
Захарова: Запад хочет втянуть Южный Кавказ в опасные геополитические игры - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова: Запад хочет втянуть Южный Кавказ в опасные геополитические игры
Деструктивная политика Запада и Евросоюза на Южном Кавказе набирает обороты, они хотят втянуть регион в опасные геополитические игры, а угрозы и давление со... РИА Новости, 20.11.2025
Захарова: Запад хочет втянуть Южный Кавказ в опасные геополитические игры

Захарова: Запад и ЕС хотят втянуть Южный Кавказ в опасные геополитические игры

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Деструктивная политика Запада и Евросоюза на Южном Кавказе набирает обороты, они хотят втянуть регион в опасные геополитические игры, а угрозы и давление со стороны Брюсселя в этом регионе стали обыденностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Деструктивная политика Запада, в том числе и ЕС, на Южном Кавказе действительно набирает обороты... Посмотрите, что они делают с той же самой Грузией. Под лицемерными лозунгами... западники хотят втянуть регион в опасные геополитические игры. Это постоянное желание, но сейчас очередной его виток. Действия Европейского союза подчинены замыслу, опять же, противостояния с Россией. Угрозы и давление стали для политики Брюсселя в регионе чем-то буквально обыденным", - сказала она в ходе брифинга.
Заголовок открываемого материала