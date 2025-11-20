Рейтинг@Mail.ru
22:23 20.11.2025
Белый дом в четверг отказался отвечать на вопрос о том, участвует ли Катар в украинском урегулировании в качестве посредника. РИА Новости, 20.11.2025
В Белом доме не ответили на вопрос об участии Катара в плане по Украине

Белый дом не ответил на вопрос об участии Катара в мирном плане по Украине

© AP Photo / Rahmat GulБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Белый дом в четверг отказался отвечать на вопрос о том, участвует ли Катар в украинском урегулировании в качестве посредника.
"Я не собираюсь вдаваться в подробности по этому поводу, кроме тех, которыми я уже поделилась ранее", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о том, участвует ли Катар в украинском урегулировании.
Ранее портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что власти Катара и Турции принимают участие в составлении нового плана Белого дома по разрешению конфликта на Украине.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Белый дом подтвердил встречу Зеленского с министром армии США
Вчера, 22:15
 
