В Белом доме не ответили на вопрос об участии Катара в плане по Украине
В Белом доме не ответили на вопрос об участии Катара в плане по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
В Белом доме не ответили на вопрос об участии Катара в плане по Украине
Белый дом в четверг отказался отвечать на вопрос о том, участвует ли Катар в украинском урегулировании в качестве посредника. РИА Новости, 20.11.2025
В Белом доме не ответили на вопрос об участии Катара в плане по Украине
