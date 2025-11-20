На Камчатке зафиксировали десять афтершоков за сутки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло четыре афтершока магнитудой - от 3,7 до 4,2, не ощущаемых в населенных пунктах.

"За сутки зарегистрировано 10 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах они не ощущались", — проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.