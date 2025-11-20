На Камчатке зафиксировали десять афтершоков за сутки

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
