На Камчатке зафиксировали десять афтершоков за сутки - РИА Новости, 20.11.2025
10:35 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/kamchatka-2056225556.html
На Камчатке зафиксировали десять афтершоков за сутки
Десять афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:35:00+03:00
2025-11-20T10:35:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
РИА Новости
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков магнитудой до 5,5

© РИА Новости / Виталий Аньков
Берега Камчатки
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Берега Камчатки. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло четыре афтершока магнитудой - от 3,7 до 4,2, не ощущаемых в населенных пунктах.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске, 30 июля 2025 года
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля, 14:48
"За сутки зарегистрировано 10 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах они не ощущались", — проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Последствия землетрясения на Камчатке
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Заголовок открываемого материала