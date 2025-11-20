Рейтинг@Mail.ru
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто
16:51 20.11.2025 (обновлено: 16:52 20.11.2025)
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на заседании глав МИД стран ЕС неоднократно восхваляла атаки Украины на российскую... РИА Новости, 20.11.2025
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто

Сийярто: Каллас неоднократно восхваляла атаки Украины на энергоинфраструктуру РФ

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на заседании глав МИД стран ЕС неоднократно восхваляла атаки Украины на российскую энергоинфраструктуру, это явно означает риск эскалации, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Верховный представитель Евросоюза неоднократно восхваляла украинские атаки на российскую энергосистему. Очевидно, такое заявление представляет угрозу безопасности энергоснабжения Европы, и такое восхваление этих атак явно несёт риск эскалации", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто
В миреУкраинаЕвропаПетер СийяртоКайя КалласЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
