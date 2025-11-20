https://ria.ru/20251120/kallas-2056366850.html
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на заседании глав МИД стран ЕС неоднократно восхваляла атаки Украины на российскую... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:51:00+03:00
2025-11-20T16:51:00+03:00
2025-11-20T16:52:00+03:00
в мире
украина
европа
петер сийярто
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg
https://ria.ru/20251120/siyyarto-2056366035.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1872a74d882bcf8efa91e890c05c4b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, петер сийярто, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Петер Сийярто, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто
Сийярто: Каллас неоднократно восхваляла атаки Украины на энергоинфраструктуру РФ