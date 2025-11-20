Каллас восхваляла атаки Украины на инфраструктуру России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на заседании глав МИД стран ЕС неоднократно восхваляла атаки Украины на российскую энергоинфраструктуру, это явно означает риск эскалации, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.