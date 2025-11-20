https://ria.ru/20251120/kallas-2056224711.html
Каллас высказалась о плане США по Украине
Каллас высказалась о плане США по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Каллас высказалась о плане США по Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предлагаемый США план по урегулированию на Украине, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:34:00+03:00
2025-11-20T10:34:00+03:00
2025-11-20T21:25:00+03:00
в мире
сша
украина
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2d20eeb09b9facf01ee7db33384c3a6.jpg
https://ria.ru/20251120/kallas-2056221782.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0387a5661d9b23abd9345455f914cc0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, кайя каллас, евросоюз
В мире, США, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас высказалась о плане США по Украине
Каллас: главы МИД стран ЕС обсудят план США по Украине
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предлагаемый США план по урегулированию на Украине, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Конечно, сейчас мы обсудим последние новости (мирный план). То, за что мы, европейцы, всегда выступали, — это прочный и справедливый мир. И мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы", — сказала она журналистам.