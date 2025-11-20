Рейтинг@Mail.ru
Каллас высказалась о плане США по Украине
10:34 20.11.2025 (обновлено: 21:25 20.11.2025)
Каллас высказалась о плане США по Украине
Каллас высказалась о плане США по Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предлагаемый США план по урегулированию на Украине, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, сша, украина, кайя каллас, евросоюз
В мире, США, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз
Кая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предлагаемый США план по урегулированию на Украине, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Конечно, сейчас мы обсудим последние новости (мирный план). То, за что мы, европейцы, всегда выступали, — это прочный и справедливый мир. И мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы", — сказала она журналистам.
Кая Каллас
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас
Вчера, 10:23
 
