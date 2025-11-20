"Харьковское направление, город Волчанск… Слаженная работа подразделений "Ахмат-Запад" МО РФ, сотрудников ОМВД по Курчалоевскому району под командованием дорогих братьев Исмаила и Рустама Агуевых совместно с военнослужащими 128-й бригады МО РФ дала очередной результат. В окрестностях Волчанска наши бойцы задержали украинского военнослужащего Константина Грызлова. На допросе он сообщил, что был насильно мобилизован ТЦК, без подготовки и без какого-либо опыта отправлен на линию боевого соприкосновения. Практически сразу он оказался в руках наших бойцов", — сообщил Кадыров.