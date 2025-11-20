https://ria.ru/20251120/kadyrov-2056222418.html
Кадыров показал кадры с пленным, которого насильно мобилизовал ТЦК
2025-11-20T10:26:00+03:00
2025-11-20T10:26:00+03:00
2025-11-20T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
россия
в мире
россия
Новости
Кадыров показал кадры с пленным, которого насильно мобилизовал ТЦК
