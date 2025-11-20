Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры с пленным, которого насильно мобилизовал ТЦК
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 20.11.2025 (обновлено: 10:36 20.11.2025)
Кадыров показал кадры с пленным, которого насильно мобилизовал ТЦК
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры с пленным военнослужащим ВСУ, который был насильно мобилизован ТЦК и отправлен на линию... РИА Новости, 20.11.2025
ГРОЗНЫЙ, 20 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры с пленным военнослужащим ВСУ, который был насильно мобилизован ТЦК и отправлен на линию боевого соприкосновения без подготовки и опыта.
"Харьковское направление, город Волчанск… Слаженная работа подразделений "Ахмат-Запад" МО РФ, сотрудников ОМВД по Курчалоевскому району под командованием дорогих братьев Исмаила и Рустама Агуевых совместно с военнослужащими 128-й бригады МО РФ дала очередной результат. В окрестностях Волчанска наши бойцы задержали украинского военнослужащего Константина Грызлова. На допросе он сообщил, что был насильно мобилизован ТЦК, без подготовки и без какого-либо опыта отправлен на линию боевого соприкосновения. Практически сразу он оказался в руках наших бойцов", — сообщил Кадыров.
На видео пленный рассказывает, что шансов выжить у него практически не было, благодарит Кадырова за то, что его бойцы сохранили ему жизнь.
Специальная военная операция на Украине
 
 
