Глава Калужской области призвал к системным решениям кадрового дефицита

САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Устранение кадрового дефицита требует перехода к системным решениям и стратегическому управлению кадровым потенциалом, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области со ссылкой на главу региона Владислава Шапшу.

Кадровый дефицит обсуждался на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям "Промышленность" и "Кадры". Шапша , возглавляющий комиссию по "Кадрам", отметил, что проявлениями кадровой проблемы стали нехватка рабочих рук при избытке офисных специалистов, а также распространение "теневой" занятости.

"Чтобы улучшить ситуацию и обеспечить экономику трудовыми ресурсами, необходимы проактивные меры и системные решения. Требуется переход от ситуационного реагирования на текущие вызовы к стратегическому управлению кадровым потенциалом", - заявил Шапша.

Шапша обратил внимание на несколько ключевых направлений работы: ликвидацию структурных и региональных дисбалансов на рынке труда, корректировку системы образования и профориентации и другие. На заседании участники комиссий Госсовета также обсудили проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий, роль работодателей в развитии сотрудников и вызовы, стоящие перед системой образования в подготовке инженерных кадров.