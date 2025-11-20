В ГД внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также проходивших ее ранее участников боевых действий, документ доступен в думской электронной базе.