В ГД внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу
В ГД внесли проект о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу
общество, россия, госдума рф
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также проходивших ее ранее участников боевых действий, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроект предусматривает запрет на принятие решений депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации, отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание… в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях Российской Федерации, а также проходивших такую службу участников боевых действий", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что также проект предусматривает запрет на принятие решений в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание в целях получения образования и отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство, неразрешении въезда в РФ
, нежелательности пребывания (проживания) в РФ.