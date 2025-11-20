Рейтинг@Mail.ru
Япония отказывается признать итоги Второй мировой войны, напомнила Захарова
18:14 20.11.2025 (обновлено: 18:15 20.11.2025)
Япония отказывается признать итоги Второй мировой войны, напомнила Захарова
Япония отказывается признать итоги Второй мировой войны, напомнила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Япония отказывается признать итоги Второй мировой войны, напомнила Захарова
Япония спустя восемьдесят лет отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, япония, россия, дальний восток, мария захарова
В мире, Япония, Россия, Дальний Восток, Мария Захарова
Япония отказывается признать итоги Второй мировой войны, напомнила Захарова

Захарова: Япония спустя 80 лет отказывается признать итоги Второй мировой войны

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Япония спустя восемьдесят лет отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я прошу прощения, Япония еще не признала итоги Второй мировой войны. Восемьдесят лет прошло, а Япония никак не признает итоги Второй мировой войны, закрепленные в международном праве", - сказала она в ходе еженедельного брифинга.
Захарова напомнила, что сегодня в РФ отмечается 80 лет с начала работы Нюрнбергского трибунала.
"Для нас эти итоги святы. На нем, на итогах Нюрнбергского трибунала выстроено международное право во многих аспектах. Многие понятия были впервые сформулированы. А Япония даже через восемьдесят лет не то, что не отмечает этот день, эту дату, никаким образом не проводит образовательные и воспитательные мероприятия. Она признавать этого всего не хочет, понимаете?! И это не потому, что она признает, допустим, итоги трибуналов, которые состоялись на Дальнем Востоке. Нет. Она вообще не признает итоги Второй мировой войны", - подчеркнула дипломат.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
В мире, Япония, Россия, Дальний Восток, Мария Захарова
 
 
