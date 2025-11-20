Рейтинг@Mail.ru
В Японии протестуют против пересмотра безъядерных принципов - РИА Новости, 20.11.2025
06:19 20.11.2025
В Японии протестуют против пересмотра безъядерных принципов
В Японии протестуют против пересмотра безъядерных принципов - РИА Новости, 20.11.2025
В Японии протестуют против пересмотра безъядерных принципов
Японская Конфедерация ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" выступила с резким протестом против пересмотра трёх... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
япония
сша
санаэ такаити
минору кихара
в мире, япония, сша, санаэ такаити, минору кихара
В мире, Япония, США, Санаэ Такаити, Минору Кихара
В Японии протестуют против пересмотра безъядерных принципов

Японская "Нихон Хиданкё" выступила против пересмотра безъядерных принципов

Флаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости. Японская Конфедерация ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок "Нихон Хиданкё" выступила с резким протестом против пересмотра трёх безъядерных принципов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление организации.
Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале дискуссии в партии и правящей коалиции по пересмотру трех безъядерных принципов в связи с намеченным пересмотром стратегических документов по национальной безопасности.
Мэр Хиросимы высказался за уничтожение ядерного оружия
Мэр Хиросимы высказался за уничтожение ядерного оружия
6 августа, 09:06
По мнению "Нихон Хиданкё", дискуссия возможного пересмотра принципов подрывает многолетнюю официальную позицию правительства, а отказ от принципов "не производить, не обладать и не размещать" ядерное оружие создаёт дополнительные риски для населения страны.
"Мы решительно протестуем против начала обсуждения пересмотра, который опрокидывает прежнюю позицию правительства. Пострадавшие не могут допустить ввоза ядерного оружия в Японию, превращения страны в базу для ядерной войны или в цель", - цитирует агентство заявление.
Организация также подчеркнула, что ликвидация ядерного оружия остаётся задачей, не допускающей промедления.
Мэр Нагасаки не назвал страну, сбросившую бомбу на город
Мэр Нагасаки не назвал страну, сбросившую бомбу на город
9 августа, 06:06
Ранее на этой неделе генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара заявил, что Япония строго придерживается трех безъядерных принципов как политического направления. При этом он также добавил, что в отношении "принципа "не ввозить", власти следуют ответу, который дал в 2010 году министр иностранных дел Окада".
В 2010 году после победы оппозиции на парламентских выборах ставший министром иностранных дел Японии Кацуя Окада дал понять, что принцип "не ввозить ядерное оружие" подразумевает возможность в случае чрезвычайной ситуации временного захода американских военных кораблей с атомным оружием на борту в японские порты.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Неделю назад премьер-министр на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что "еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках". В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского "расширенного ядерного сдерживания" пункт о "недопущении ввоза" требует обсуждения.
Премьер Японии ушла от прямого ответа на вопрос о "неядерных принципах"
Премьер Японии ушла от прямого ответа на вопрос о "неядерных принципах"
11 ноября, 23:11
 
