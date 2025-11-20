Рейтинг@Mail.ru
Только Россия может выдержать такое количество санкций, заявил Яковенко - РИА Новости, 20.11.2025
14:43 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/jakovenko-2056318556.html
Только Россия может выдержать такое количество санкций, заявил Яковенко
Только Россия может выдержать такое количество санкций, заявил Яковенко
Только Россия может выдержать такое количество санкций, заявил Яковенко
россия
европа
александр яковенко
в мире
россия, европа, александр яковенко, в мире
Россия, Европа, Александр Яковенко, В мире
Только Россия может выдержать такое количество санкций, заявил Яковенко

Яковенко: никто не выдержал бы столько санкций, сколько ввели против РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Александр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Против России введено 30 тысяч санкций, ни одна страна мира не выдержала бы такого количества, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
Яковенко в ходе заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог" на тему "Имеет ли Европа по-прежнему стратегическое значение для России?" отметил, что Россия долгое время Европе доверяла, не была против расширения Евросоюза, однако "сейчас ситуация изменилась".
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России
Вчера, 12:22
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России
Вчера, 12:22
"Мы по-прежнему продолжаем выполнять все обязательства по отношению к Евросоюзу, по отношению к странам Европы. Но, к сожалению, как правильно сказал наш президент, это была не наша инициатива обрубить практически все возможности, которые существовали для России. Санкции, 30 тысяч санкций, 30 тысяч. Ни одна страна мира не выдержала бы такое количество санкций", - сказал он.
Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что Европа закрыла для РФ "все пути общения", туризм и человеческое общение стали практически невозможными.
Минфин США ввел новые санкции против пяти россиян и семи компаний
19 ноября, 17:02
Минфин США ввел новые санкции против пяти россиян и семи компаний
19 ноября, 17:02
 
Россия
Европа
Александр Яковенко
В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
