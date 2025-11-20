https://ria.ru/20251120/jakovenko-2056318556.html
Только Россия может выдержать такое количество санкций, заявил Яковенко
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Против России введено 30 тысяч санкций, ни одна страна мира не выдержала бы такого количества, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
Яковенко
в ходе заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог" на тему "Имеет ли Европа
по-прежнему стратегическое значение для России
?" отметил, что Россия долгое время Европе доверяла, не была против расширения Евросоюза, однако "сейчас ситуация изменилась".
"Мы по-прежнему продолжаем выполнять все обязательства по отношению к Евросоюзу, по отношению к странам Европы. Но, к сожалению, как правильно сказал наш президент, это была не наша инициатива обрубить практически все возможности, которые существовали для России. Санкции, 30 тысяч санкций, 30 тысяч. Ни одна страна мира не выдержала бы такое количество санкций", - сказал он.
Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что Европа закрыла для РФ "все пути общения", туризм и человеческое общение стали практически невозможными.