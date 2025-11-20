https://ria.ru/20251120/izrail-2056416879.html
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
Группа из восьми самолетов ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии со стороны южной границы, передает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 20.11.2025
