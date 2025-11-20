Рейтинг@Mail.ru
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
20.11.2025
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
Группа из восьми самолетов ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии со стороны южной границы, передает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 20.11.2025
БЕЙРУТ, 20 ноя - РИА Новости. Группа из восьми самолетов ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии со стороны южной границы, передает сирийский телеканал Syria TV.
"Группа из восьми израильских боевых самолетов вторглась в воздушное пространство Сирии и пролетела вглубь территории",- сообщает телеканал.
Израильские самолеты пролетели до центральной части страны - до провинции Хама, после чего вернулись в направлении сирийско-израильской границы.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник
18 ноября, 23:11
18 ноября, 23:11
 
