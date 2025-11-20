Италия, Украина и Польша получили соперников по стыкам за выход на ЧМ-2026

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Италии встретится с национальной командой Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе. В ней участвовали чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбё, чемпион мира 2006 года итальянец Марко Матерацци и Мартин Далин, бывший игрок сборной Швеции, занявшей третье место на чемпионате мира 1994 года.
В стыки вышли вышли 12 команд, ставших вторыми в своих квалификационных группах, а также четыре победителя групп Лиги наций, которые не смогли занять первые два места в квалификации: сборные Румынии, Северной Ирландии, Швеции и Северной Македонии. Эти команды составили четвертую корзину. Остальные корзины были составлены на основе положения в рейтинге ФИФА. В первую попали сборные Италии, Дании, Турции и Украины. Во вторую - команды Польши, Уэльса, Чехии и Словакии. В третьей оказались сборные Ирландии, Албании, Косова и Боснии и Герцеговины.
Все 16 команд разделены на четыре группы, в рамках которых пройдут полуфиналы (26 марта) и финалы (31 марта). Сеяные команды проведут полуфиналы дома.
Результаты жеребьевки:
- Путь А: Италия - Северная Ирландия, Уэльс - Босния и Герцеговина.
- Путь B: Украина - Швеция, Польша - Албания.
- Путь C: Турция - Румыния, Словакия - Косово.
- Путь D: Дания - Северная Македония, Чехия - Ирландия.