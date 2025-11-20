Италия, Украина и Польша получили соперников по стыкам за выход на ЧМ-2026

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Италии встретится с национальной командой Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

Все 16 команд разделены на четыре группы, в рамках которых пройдут полуфиналы (26 марта) и финалы (31 марта). Сеяные команды проведут полуфиналы дома.