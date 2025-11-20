Рейтинг@Mail.ru
Италия, Украина и Польша получили соперников по стыкам за выход на ЧМ-2026
Футбол
Футбол
 
15:45 20.11.2025 (обновлено: 16:31 20.11.2025)
Италия, Украина и Польша получили соперников по стыкам за выход на ЧМ-2026
Италия, Украина и Польша получили соперников по стыкам за выход на ЧМ-2026 - РИА Новости, 20.11.2025
Италия, Украина и Польша получили соперников по стыкам за выход на ЧМ-2026
Сборная Италии встретится с национальной командой Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. РИА Новости, 20.11.2025
футбол
спорт
кристиан карамбе
марко матерацци
международная федерация футбола (фифа)
лига наций
чемпионат мира по футболу 2026
италия
спорт, кристиан карамбе, марко матерацци, международная федерация футбола (фифа), лига наций, чемпионат мира по футболу 2026, италия, украина, польша
Футбол, Спорт, Кристиан Карамбе, Марко Матерацци, Международная федерация футбола (ФИФА), Лига Наций, Чемпионат мира по футболу 2026, Италия, Украина, Польша
Италия, Украина и Польша получили соперников по стыкам за выход на ЧМ-2026

Стали известны пары стыковых матчей отбора на чемпионат мира по футболу

© Соцсети FIFAКубок мира по футбола
Кубок мира по футбола - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Соцсети FIFA
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная Италии встретится с национальной командой Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе. В ней участвовали чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбё, чемпион мира 2006 года итальянец Марко Матерацци и Мартин Далин, бывший игрок сборной Швеции, занявшей третье место на чемпионате мира 1994 года.
В стыки вышли вышли 12 команд, ставших вторыми в своих квалификационных группах, а также четыре победителя групп Лиги наций, которые не смогли занять первые два места в квалификации: сборные Румынии, Северной Ирландии, Швеции и Северной Македонии. Эти команды составили четвертую корзину. Остальные корзины были составлены на основе положения в рейтинге ФИФА. В первую попали сборные Италии, Дании, Турции и Украины. Во вторую - команды Польши, Уэльса, Чехии и Словакии. В третьей оказались сборные Ирландии, Албании, Косова и Боснии и Герцеговины.
Все 16 команд разделены на четыре группы, в рамках которых пройдут полуфиналы (26 марта) и финалы (31 марта). Сеяные команды проведут полуфиналы дома.

Результаты жеребьевки:

  • Путь А: Италия - Северная Ирландия, Уэльс - Босния и Герцеговина.
  • Путь B: Украина - Швеция, Польша - Албания.
  • Путь C: Турция - Румыния, Словакия - Косово.
  • Путь D: Дания - Северная Македония, Чехия - Ирландия.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Боливия и Суринам сыграют в стыковом матче за право попасть на ЧМ-2026
20 ноября, 15:40
 
Футбол
 
 
