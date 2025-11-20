Рейтинг@Mail.ru
Превосходит западные. Чем новейший Су-57 всех удивил - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/istrebitel-2056092141.html
Превосходит западные. Чем новейший Су-57 всех удивил
Превосходит западные. Чем новейший Су-57 всех удивил - РИА Новости, 20.11.2025
Превосходит западные. Чем новейший Су-57 всех удивил
Самый современный российский самолет избавился от многих "детских болезней" и стал полноценной боевой единицей тактической авиации ВКС. Презентация в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T08:00:00+03:00
2025-11-20T08:00:00+03:00
безопасность
дубай
оаэ
россия
вадим бадеха
сергей чемезов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999052324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bf67af460311406d13b508154e4f262.jpg
https://ria.ru/20251111/udar-2054106028.html
https://ria.ru/20251119/istrebitel-2055892690.html
дубай
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999052324_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_4b4f5261449efc0646a0083079a14ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, дубай, оаэ, россия, вадим бадеха, сергей чемезов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-57, f-22, су-57э
Безопасность, Дубай, ОАЭ, Россия, Вадим Бадеха, Сергей Чемезов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Су-57, F-22, Су-57Э

Превосходит западные. Чем новейший Су-57 всех удивил

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Российский истребитель Су-57
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Самый современный российский самолет избавился от многих "детских болезней" и стал полноценной боевой единицей тактической авиации ВКС. Презентация в Объединенных Арабских Эмиратах на авиасалоне Dubai Airshow 2025 произвела фурор. Чем поразила разработка — в материале РИА Новости.

Внутренний отсек

В ОАЭ показали восьмой опытный прототип Су-57 — Т-50-9, представленный как экспортная модификация. Истребитель продемонстрировал высокую маневренность с запредельными углами атаки, "кобру Пугачева", "колокол", плоский штопор и другие сложнейшие элементы.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и летчик-испытатель компании "Сухой" Сергей Богдан на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2025 в Дубае
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и летчик-испытатель компании Сухой Сергей Богдан на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и летчик-испытатель компании "Сухой" Сергей Богдан на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2025 в Дубае
Машину пилотировал известный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Самолет привлек всеобщее внимание — у выставочного стенда Объединенной авиастроительной корпорации всегда было людно. И понятно почему.
В частности, российская делегация впервые показала внутрифюзеляжные отсеки вооружения машины. Их у самолета четыре — два центральных и два боковых. Конечно, есть и внешние точки подвески, но ракеты на них здорово повышают заметность "невидимки" для РЛС противника и резко увеличивают дистанцию, с которой Су-57 можно засечь. Поэтому вооружение и прячут внутрь. По такому же принципу сконструированы, например, американские истребители F-22 и F-35, а также китайские J-35.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2025 в Дубае
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2025 в Дубае
Во внутренних отсеках представленного экспоната посетители выставки рассмотрели новейшие противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ дальностью до 250 километров. Многодиапазонные пассивные головки самонаведения охватывают диапазон от 0,1 до 11 гигагерц, в котором работает большинство радиолокационных станций ЗРК западного производства — от AN/MPQ-53 (комплекс "Пэтриот") до TRML-4D (IRIS-T).
Это совершенно новый уровень. И так малозаметные Су-57 теперь способны уничтожать западные ЗРК, не входя в зону поражения. И летчику даже не надо знать точное местоположение батареи.
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Российский истребитель Су-57
По сути, в ракете реализован принцип "выстрелил — забыл". Пуск производится в район РЛС, дальше Х-85УШК действует сама. А без радара батарея полностью теряет боеспособность.

Плоские сопла

Су-57Э, побывавший в Дубае, оснащен так называемым двигателем первого этапа — АЛ-41Ф1, как на истребителях Су-35С. По информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), двигатель следующего поколения АЛ-51Ф1, он же "Изделие 30", разрабатывается с 2014-го. Два этих мотора способны выдать суммарную тягу в 22 тысячи килограмм-сил. Истребитель получит возможность летать без форсажа на сверхзвуке, развивать скорость до 3000 километров в час и подниматься на 20 тысяч метров.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВКС нанесли удар возмездия по центру радиоэлектронной разведки Украины
11 ноября, 10:10
Долгое время западные эксперты утверждали, что Су-57 нельзя считать истребителем пятого поколения, так как на нем установлены двигатели четвертого. После принятия на вооружение АЛ-51Ф1 скепсиса у них поубавится. Согласно веяниям военной моды, сопла у самолета станут плоскими, как у F-22, что затруднит обнаружение средствами ПВО.
Новые движки получит модернизированный Су-57. Ожидается, что к его производству приступят в следующем году. Также усовершенствуют планер для улучшения устойчивости на сверхзвуковых скоростях. Кроме того, заменят РЛС и добавят помощника на базе ИИ, нашлемную систему прицеливания, усилят ракетное вооружение.

Лучше конкурентов

У Су-57Э уже появились покупатели. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что иностранному заказчику доставили первые два истребителя. Они уже приступили к несению боевого дежурства. По словам Бадехи, "покупатель доволен".
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией
Вчера, 04:13
Повышенный интерес к Су-57 объясним: это единственный истребитель пятого поколения, которому довелось повоевать в условиях противодействия современной системы ПРО, состоящей как из западных, так и из советских компонентов. Как отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, самолет хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. Детали его боевого применения неизвестны, но наверняка российская сторона делится ими с потенциальными заказчиками.
В Дубае вспомнили и о легком российском истребителе пятого поколения Су-75 Checkmate, впервые представленном в виде макета на авиасалоне МАКС в 2021-м. Летчик Богдан сказал журналистам, что Су-75 поднимется в воздух через несколько месяцев.
 
БезопасностьДубайОАЭРоссияВадим БадехаСергей ЧемезовОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехСу-57F-22Су-57Э
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала