Тайна "каменных солдат": как ЦРУ сообщило о сражении СССР с инопланетянами

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сюжеты о контактах с внеземными существами иногда возвращаются в публичное пространство под видом "документальных свидетельств". Так произошло и с историей о столкновении советских солдат с инопланетянами в конце 1980-х годов.

Как появилось рассекреченное досье

Когда материал Daily Mail вышел, читателю было трудно отделить факты от вымысла. Журналист Крис Мелор ссылался на "250-страничный набор документов" ЦРУ, который, якобы был официально рассекречен еще в 2000 году, но долгое время не привлекал внимания. В подкастах и социальных сетях сразу появились обсуждения того, что "США давно знали о существовании инопланетян" и скрывали это.

© Depositphotos.com / stocksnapper Инопланетные существа © Depositphotos.com / stocksnapper Инопланетные существа

В статье описывалось фантастическое сражение, в результате которого пять существ, выбравшихся из разбитой "летающей тарелки", превратили двадцать три советских солдата в камень. Даже для мира конспрологии это звучало удивительно. И все же история получила новую жизнь

Особую пикантность добавляла версия о том, что двое солдат — единственные свидетели инцидента, якобы выжили, потому что стояли в тени, когда вспышка энергии накрыла остальных. Их рассказы и стали основой для всех дальнейших реконструкций происшествия.

Однако практически никаких попыток проверить источник, на который ссылалось издание, вначале не последовало. Материал подавался как нечто совершенно очевидное: если документ рассекречен, значит, он реален.

Как все началось: украинский след

Только позже внимательные исследователи обнаружили, что история ничуть не новая. Ее корни уходили в 1993 год, когда украинская газета "Голос Украины" опубликовала заметку под названием "Космическая месть". Уже тогда события подавались ярко и драматично: НЛО над сибирской воинской частью, ракета, светящийся шар, взрыв и солдаты, превращенные в окаменевшие фигуры.

Более того, "Голос Украины" сам ссылался на еще один источник — канадский таблоид Weekly World News, известный сенсационными выдумками. Это издание прославилось воображаемыми историями об эскимосах, живущих на Марсе, о йети, гуляющем в Нью-Йорке, и даже о политиках, якобы замеченных в объятиях инопланетян.

Но в начале 1990-х атмосфера была совсем иной. После распада СССР появилось множество слухов о секретных архивах, переданных новым западным партнерам. Сами слова "досье КГБ" звучали как приглашение в мистический политический триллер.

Поэтому заметка быстро стала популярной, а со временем была механически переведена и помещена в архив ЦРУ, как перевод газетной статьи, а не аналитический документ. Однако в последующем этот нюанс оказался упущен или сознательно проигнорирован.

"Документ" превратился в мировую сенсацию

Архивный номер ЦРУ действительно содержал перевод той самой статьи. Но в открытом доступе он появился еще в 2015 году, и долгое время никто не обращал на него внимания. Только когда медиа начали искать "сенсации" на тему неопознанных объектов, среди множества документов развивающейся темы, заметку нашли и преподнесли как новый шокирующий отчет.

Fox News, Daily Mail — все они повторяли одну и ту же историю, но ни один из них не упомянул главное: документ не являлся отчетом ЦРУ. Он был просто переводом статьи украинской прессы, построенной на материале сатирического таблоида.

Но скорость, с которой распространяются новости, сделала свое дело. В социальных сетях поползло множество обсуждений, будто бы США "наконец признали" факт боя между СССР и гуманоидами.

© AP Photo / Susan Sterner Посетители Международного музея НЛО в США © AP Photo / Susan Sterner Посетители Международного музея НЛО в США

На деле же перед миром была классическая схема: сначала рождается газетная сенсация, затем она попадает в архив, а спустя годы, уже вне контекста, воспринимается как что-то подтвержденное.

Что могло произойти на самом деле

Несмотря на фантастический характер истории, она продолжает вызывать волну интереса. Частично потому, что содержит элементы, характерные для классического уфологического нарратива: военная база, неопознанный объект, ракета, гибель людей, внеземная технология. Все это напоминает сюжет научно-фантастического фильма, но никак не исторический документ.

Легенда о "каменных солдатах" стала, по сути, очередным примером того, как медиа могут придать газетной байке масштаб международной истории. Достаточно одного перевода, одного архивного файла, одного таблоида, подавшего фантазию как факт.