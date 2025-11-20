Тайна "каменных солдат": как ЦРУ сообщило о сражении СССР с инопланетянами

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сюжеты о контактах с внеземными существами иногда возвращаются в публичное пространство под видом "документальных свидетельств". Так произошло и с историей о столкновении советских солдат с инопланетянами в конце 1980-х годов.
Как появилось рассекреченное досье
Когда материал Daily Mail вышел, читателю было трудно отделить факты от вымысла. Журналист Крис Мелор ссылался на "250-страничный набор документов" ЦРУ, который, якобы был официально рассекречен еще в 2000 году, но долгое время не привлекал внимания. В подкастах и социальных сетях сразу появились обсуждения того, что "США давно знали о существовании инопланетян" и скрывали это.
В статье описывалось фантастическое сражение, в результате которого пять существ, выбравшихся из разбитой "летающей тарелки", превратили двадцать три советских солдата в камень. Даже для мира конспрологии это звучало удивительно. И все же история получила новую жизнь.
Особую пикантность добавляла версия о том, что двое солдат — единственные свидетели инцидента, якобы выжили, потому что стояли в тени, когда вспышка энергии накрыла остальных. Их рассказы и стали основой для всех дальнейших реконструкций происшествия.
Однако практически никаких попыток проверить источник, на который ссылалось издание, вначале не последовало. Материал подавался как нечто совершенно очевидное: если документ рассекречен, значит, он реален.
Как все началось: украинский след
Только позже внимательные исследователи обнаружили, что история ничуть не новая. Ее корни уходили в 1993 год, когда украинская газета "Голос Украины" опубликовала заметку под названием "Космическая месть". Уже тогда события подавались ярко и драматично: НЛО над сибирской воинской частью, ракета, светящийся шар, взрыв и солдаты, превращенные в окаменевшие фигуры.
Более того, "Голос Украины" сам ссылался на еще один источник — канадский таблоид Weekly World News, известный сенсационными выдумками. Это издание прославилось воображаемыми историями об эскимосах, живущих на Марсе, о йети, гуляющем в Нью-Йорке, и даже о политиках, якобы замеченных в объятиях инопланетян.
Но в начале 1990-х атмосфера была совсем иной. После распада СССР появилось множество слухов о секретных архивах, переданных новым западным партнерам. Сами слова "досье КГБ" звучали как приглашение в мистический политический триллер.
Поэтому заметка быстро стала популярной, а со временем была механически переведена и помещена в архив ЦРУ, как перевод газетной статьи, а не аналитический документ. Однако в последующем этот нюанс оказался упущен или сознательно проигнорирован.
"Документ" превратился в мировую сенсацию
Архивный номер ЦРУ действительно содержал перевод той самой статьи. Но в открытом доступе он появился еще в 2015 году, и долгое время никто не обращал на него внимания. Только когда медиа начали искать "сенсации" на тему неопознанных объектов, среди множества документов развивающейся темы, заметку нашли и преподнесли как новый шокирующий отчет.
Fox News, Daily Mail — все они повторяли одну и ту же историю, но ни один из них не упомянул главное: документ не являлся отчетом ЦРУ. Он был просто переводом статьи украинской прессы, построенной на материале сатирического таблоида.
Но скорость, с которой распространяются новости, сделала свое дело. В социальных сетях поползло множество обсуждений, будто бы США "наконец признали" факт боя между СССР и гуманоидами.
На деле же перед миром была классическая схема: сначала рождается газетная сенсация, затем она попадает в архив, а спустя годы, уже вне контекста, воспринимается как что-то подтвержденное.
Что могло произойти на самом деле
Несмотря на фантастический характер истории, она продолжает вызывать волну интереса. Частично потому, что содержит элементы, характерные для классического уфологического нарратива: военная база, неопознанный объект, ракета, гибель людей, внеземная технология. Все это напоминает сюжет научно-фантастического фильма, но никак не исторический документ.
Легенда о "каменных солдатах" стала, по сути, очередным примером того, как медиа могут придать газетной байке масштаб международной истории. Достаточно одного перевода, одного архивного файла, одного таблоида, подавшего фантазию как факт.
История о том, что советские солдаты столкнулись с пришельцами и погибли от "космической мести", выглядит эффектно и кинематографично. Но при внимательном разборе становится ясно: она возникла как выдуманная сенсация, перекочевала в таблоиды, а затем в архивы.