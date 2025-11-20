https://ria.ru/20251120/inoagenty-2056354809.html
Суд оштрафовал Боссарт* и Лойко* за нарушение закона об иноагентах
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Михаил Маркелов, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия
Суд оштрафовал Боссарт* и Лойко* за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал писательницу Аллу Боссарт* и журналиста Сергея Лойко** за нарушение порядка деятельности иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
Там отметили, что их признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.34 КоАП. Лойко** назначен штраф 40 тысяч рублей, Боссарт* - 30 тысяч.
Минюст включил Боссарт* в реестр за распространение материалов иностранных агентов, фейки о решениях российских властей, а также выступление против специальной военной операции.
Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, против Лойко** возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам собеседника агентства, причиной стало неоднократное нарушение законодательства: журналист в течение нескольких месяцев публиковал материалы в Telegram-канале без маркировок иноагента.
Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы.
В 2019 году в эфире программы "Место встречи" на НТВ
во время обсуждения национализма на Украине
политолог Михаил Маркелов
обратил внимание, что Лойко** является гражданином России и в то же время поддерживает организатора "Украинской повстанческой армии"*** (УПА***) Степана Бандеру
. На это замечание Лойко отреагировал нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом.
Минюст внес Лойко** в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента в сентябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** СМИ, выполняющее функции иноагента в России
*** Экстремистская организация, запрещенная на территории России