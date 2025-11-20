Рейтинг@Mail.ru
08:08 20.11.2025 (обновлено: 17:45 20.11.2025)
Посол рассказал о развитии высокотехнологичного партнерства России и Индии
индия, россия, денис алипов, брамос, т-90, су-30, технологии
Индия, Россия, Денис Алипов, Брамос, Т-90, Су-30, Технологии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичное партнерство России с Индией активно развивается, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Высокотехнологичное партнерство с Индией активно развивается. В оборонной сфере мы давно работаем в форматах совместных предприятий в соответствии с инициативой "Делай в Индии". Наша готовность к передаче передовых технологий и глубокой локализации производства позволяет нам занимать ведущие позиции на индийском рынке вооружений – доля систем отечественного дизайна по-прежнему составляет 60-70%", - сказал он.
Алипов отметил, что среди наиболее ярких примеров – совместное предприятие "БраМос" по производству сверхзвуковых крылатых ракет, совместное предприятие "Индо-Рашн Райфлз" по выпуску автоматов АК-203, лицензионная сборка танков Т-90, истребителей Су-30 МКИ и авиадвигателей, фрегатов проекта 11356.
"Ведем переговоры по платформе Су-57Э, которая может быть использована для реализации индийской программы создания собственного истребителя пятого поколения. Ведем диалог по целому ряду перспективных направлений. Высокий уровень взаимного доверия делает наше партнерство не только уникальным, но и безграничным", - добавил дипломат.
Он также отметил, что одним из важнейших технологических направлений, развиваемых совместно с Индией, остаются космические исследования, в первую очередь, активное участие России в реализации пилотируемой миссии "Гаганьян" и в проектах по двигателестроению.
