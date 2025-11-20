Посол рассказал о развитии высокотехнологичного партнерства России и Индии

"Ведем переговоры по платформе Су-57Э, которая может быть использована для реализации индийской программы создания собственного истребителя пятого поколения. Ведем диалог по целому ряду перспективных направлений. Высокий уровень взаимного доверия делает наше партнерство не только уникальным, но и безграничным", - добавил дипломат.