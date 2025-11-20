Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована во взаимных с Индией инвестициях, заявил посол - РИА Новости, 20.11.2025
06:35 20.11.2025
Россия заинтересована во взаимных с Индией инвестициях, заявил посол
Россия заинтересована во взаимных с Индией инвестициях, заявил посол - РИА Новости, 20.11.2025
Россия заинтересована во взаимных с Индией инвестициях, заявил посол
Россия заинтересована в наращивании взаимных с Индией инвестиций в нефтегазовый сектор, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2025
экономика, денис алипов, роснефть, россия, индия
Экономика, Денис Алипов, Роснефть, Россия, Индия
Россия заинтересована во взаимных с Индией инвестициях, заявил посол

Алипов: Россия заинтересована во взаимных с Индией инвестициях

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флажки стран БРИКС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия заинтересована в наращивании взаимных с Индией инвестиций в нефтегазовый сектор, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Мы также заинтересованы в наращивании взаимных инвестиций в нефтегазовый сектор. "Роснефть" ведет работу по диверсификации своей деятельности на индийском направлении, участвуя в реализации программы развития нефтеперерабатывающего завода в Вадинаре, принадлежащего компании Nayara Energy", - сказал он.
Алипов отметил, что у индийских корпораций также есть доли в нескольких крупных российских проектах по добыче углеводородов, общая стоимость которых в совокупности около 15 миллиардов долларов.
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол России в Индии рассказал о подготовке к визиту Путина
ЭкономикаДенис АлиповРоснефтьРоссияИндия
 
 
