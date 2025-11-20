Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025

В Индии стартовала рекламная кампания перед запуском телеканала RT
22:30 20.11.2025
В Индии стартовала рекламная кампания перед запуском телеканала RT
Крупную рекламную кампанию канала RT запустили в Индии в преддверии начала его новостного вещания из Дели, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, индия, дели, нью-дели, телеканал rt
В мире, Индия, Дели, Нью-Дели, Телеканал RT
В Индии стартовала рекламная кампания RT в преддверии запуска вещания из Дели

© Фото : RT на русском/TelegramПоезд с рекламой RT в Индии
Поезд с рекламой RT в Индии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : RT на русском/Telegram
Поезд с рекламой RT в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Крупную рекламную кампанию канала RT запустили в Индии в преддверии начала его новостного вещания из Дели, сообщили в пресс-службе телеканала.
Индии стартовала крупная рекламная кампания RT в преддверии запуска новостного вещания из студийного комплекса в Дели. На улицах крупнейших городов страны появились 5D-билборды, а в метро Нью-Дели курсирует поезд "Музей России и Индии". Рекламная кампания под названием "Новый голос старого друга" (A new voice from an old friend) посвящена тесным и многогранным связям между Россией и Индией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что главная идея кампании - рассказать о крепкой дружбе между странами, об общем прошлом и совместных достижениях. Среди ключевых визуальных образов - яркий кадр, показывающий теплые личные отношения между лидерами стран, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Кампания охватывает наружную рекламу, онлайн-платформы, печатные СМИ и телевидение и проходит в деловых, культурных и дипломатических районах, в том числе в аэропортах, торговых центрах и метро страны - всего 65 ключевых площадок и 190 экранов и билбордов в крупнейших городах, включая Дели, Мумбаи, Калькутту, Хайдарабад, Бангалор и Ченнаи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в рамках рекламной кампании в аэропортах и торговых центрах на больших LED-экранах транслируются объемные 5D-ролики. Людей с билбордов приветствует 5D-версия ведущей Рунджун Шармы. Подчеркивается, что это один из самых крупных цифровых проектов в Индии в области наружной рекламы.
Кроме того, RT запустил уникальную акцию в метро индийской столицы - поезд "Музей России и Индии". Восемь вагонов были брендированы, чтобы представить миллионам пассажиров истории о российско-индийской дружбе - от космического и военного сотрудничества до культуры и спорта. Отмечается, что поезд курсирует по желтой линии метро, проезжая 37 станций и почти 50 километров.
Кампания продлится до конца декабря 2025 года. Планируются дополнительные рекламные мероприятия по всей стране.
Вещание телеканала RT India из нового студийного комплекса в Нью-Дели начнется в декабре. На первом этапе будут ежедневно выходить четыре новостные программы на английском языке, рассчитанные на широкую аудиторию. Это позволит подробно освещать ключевые события российско-индийских отношений, а также растущую роль обеих стран в многополярном мире.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.
