В Индии стартовала рекламная кампания перед запуском телеканала RT

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Крупную рекламную кампанию канала RT запустили в Индии в преддверии начала его новостного вещания из Дели, сообщили в пресс-службе телеканала.

"В Индии стартовала крупная рекламная кампания RT в преддверии запуска новостного вещания из студийного комплекса в Дели . На улицах крупнейших городов страны появились 5D-билборды, а в метро Нью-Дели курсирует поезд "Музей России и Индии". Рекламная кампания под названием "Новый голос старого друга" (A new voice from an old friend) посвящена тесным и многогранным связям между Россией и Индией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главная идея кампании - рассказать о крепкой дружбе между странами, об общем прошлом и совместных достижениях. Среди ключевых визуальных образов - яркий кадр, показывающий теплые личные отношения между лидерами стран, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди

"Кампания охватывает наружную рекламу, онлайн-платформы, печатные СМИ и телевидение и проходит в деловых, культурных и дипломатических районах, в том числе в аэропортах, торговых центрах и метро страны - всего 65 ключевых площадок и 190 экранов и билбордов в крупнейших городах, включая Дели, Мумбаи , Калькутту, Хайдарабад Бангалор и Ченнаи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках рекламной кампании в аэропортах и торговых центрах на больших LED-экранах транслируются объемные 5D-ролики. Людей с билбордов приветствует 5D-версия ведущей Рунджун Шармы. Подчеркивается, что это один из самых крупных цифровых проектов в Индии в области наружной рекламы.

Кроме того, RT запустил уникальную акцию в метро индийской столицы - поезд "Музей России и Индии". Восемь вагонов были брендированы, чтобы представить миллионам пассажиров истории о российско-индийской дружбе - от космического и военного сотрудничества до культуры и спорта. Отмечается, что поезд курсирует по желтой линии метро, проезжая 37 станций и почти 50 километров.

Кампания продлится до конца декабря 2025 года. Планируются дополнительные рекламные мероприятия по всей стране.

Вещание телеканала RT India из нового студийного комплекса в Нью-Дели начнется в декабре. На первом этапе будут ежедневно выходить четыре новостные программы на английском языке, рассчитанные на широкую аудиторию. Это позволит подробно освещать ключевые события российско-индийских отношений, а также растущую роль обеих стран в многополярном мире.