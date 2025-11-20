Суд на Урале оставил "авторитета" Акоева под стражей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил под стражей Георгия Акоева, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба суда.

"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, не нашел оснований для внесения изменений в постановление суда первой инстанции, оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Георгий Акоев останется под стражей по 30 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Акоев был арестован на 2 месяца Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. В пресс-службе судов со ссылкой на следствие уточняли, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище "Гия Свердловский", занимает "высшее положение в преступной иерархии на территории Свердловской области".

Акоева в СМИ называют "племянником Деда Хасана", ранее он, по их данным, отбывал срок в колонии за групповой грабеж.

В мае Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.