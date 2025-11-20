В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. В грузовике на границе Молдавии и Румынии румынские пограничники обнаружили 7 ПЗРК Stinger, заявил в четверг депутат молдавского парламента, вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Ренато Усатый.
Ранее в четверг румынский телеканал Digi24 сообщил, что таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатомётами. Пояснялось, что водитель — гражданин Молдавии и, что у него имелись сопроводительные документы на груз. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело.
"Часть обнаруженных в грузовике боеприпасов — это переносные зенитные комплексы FIM-92 Stinger. Это крайне опасный вид вооружения, переносная зенитная система с дальностью действия до 4,8 км. Было найдено 7 таких комплексов. В Республике Молдова оружия такого типа нет. Если бы речь шла о РПГ, можно было бы предположить, что они из Приднестровья. Но, согласно публичной информации, более 3000 таких переносных систем были переданы Соединёнными Штатами Америки Украине. Также сотни единиц были поставлены Украине другими европейскими государствами. Если эти "стингеры" прошли через Молдову, возникает вопрос: сколько их могло остаться у нас в стране? Это оружие используется против самолётов, вертолётов и беспилотников", - заявил Усатый журналистам.
По его словам, на будущую среду председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп назначил слушания по теме наркотрафика в Молдавии. "На заседании в среду я буду требовать включить в повестку и заслушивание властей по этому серьёзному инциденту. Мы ожидаем разъяснений от Службы информации и безопасности, от Генерального инспектората полиции, как подобные боеприпасы свободно перемещаются по территории Республики Молдова", — отметил он.
Усатый также сообщил, что обратится к коллегам из комиссии по национальной безопасности парламента Румынии, которые недавно были с визитом в Кишинёве, с просьбой организовать аналогичные слушания. Параллельно он считает необходимым запросить позицию аналогичной комиссии Верховной рады Украины, учитывая, что это оружие, вероятнее всего, поступило именно из соседней страны.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.