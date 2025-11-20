Рейтинг@Mail.ru
В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 20.11.2025 (обновлено: 17:58 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/gruzovik-2056386218.html
В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger
В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger - РИА Новости, 20.11.2025
В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger
В грузовике на границе Молдавии и Румынии румынские пограничники обнаружили 7 ПЗРК Stinger, заявил в четверг депутат молдавского парламента, вице-председатель... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:49:00+03:00
2025-11-20T17:58:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
ренато усатый
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056387369_0:11:1293:738_1920x0_80_0_0_99d8b93b54de2d4bc68b621ccbf50b37.jpg
https://ria.ru/20251120/partija-2056350468.html
https://ria.ru/20251120/rossija-2056277684.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056387369_127:0:1111:738_1920x0_80_0_0_14679f2e6ee41d9a8337f9d4d1e5b445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, ренато усатый, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, Ренато Усатый, Майя Санду, НАТО
В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger

В грузовике на границе Молдавии и Румынии пограничники нашли семь ПЗРК Stinger

© Соцсети Ренато УсатогоВице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку в Молдавии Ренато Усатый делает заявление о контрабанде оружия
Вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку в Молдавии Ренато Усатый делает заявление о контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Соцсети Ренато Усатого
Вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку в Молдавии Ренато Усатый делает заявление о контрабанде оружия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. В грузовике на границе Молдавии и Румынии румынские пограничники обнаружили 7 ПЗРК Stinger, заявил в четверг депутат молдавского парламента, вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Ренато Усатый.
Ранее в четверг румынский телеканал Digi24 сообщил, что таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатомётами. Пояснялось, что водитель — гражданин Молдавии и, что у него имелись сопроводительные документы на груз. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Молдавская оппозиция призвала усилить контроль за правительством
Вчера, 16:02
"Часть обнаруженных в грузовике боеприпасов — это переносные зенитные комплексы FIM-92 Stinger. Это крайне опасный вид вооружения, переносная зенитная система с дальностью действия до 4,8 км. Было найдено 7 таких комплексов. В Республике Молдова оружия такого типа нет. Если бы речь шла о РПГ, можно было бы предположить, что они из Приднестровья. Но, согласно публичной информации, более 3000 таких переносных систем были переданы Соединёнными Штатами Америки Украине. Также сотни единиц были поставлены Украине другими европейскими государствами. Если эти "стингеры" прошли через Молдову, возникает вопрос: сколько их могло остаться у нас в стране? Это оружие используется против самолётов, вертолётов и беспилотников", - заявил Усатый журналистам.
По его словам, на будущую среду председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп назначил слушания по теме наркотрафика в Молдавии. "На заседании в среду я буду требовать включить в повестку и заслушивание властей по этому серьёзному инциденту. Мы ожидаем разъяснений от Службы информации и безопасности, от Генерального инспектората полиции, как подобные боеприпасы свободно перемещаются по территории Республики Молдова", — отметил он.
Усатый также сообщил, что обратится к коллегам из комиссии по национальной безопасности парламента Румынии, которые недавно были с визитом в Кишинёве, с просьбой организовать аналогичные слушания. Параллельно он считает необходимым запросить позицию аналогичной комиссии Верховной рады Украины, учитывая, что это оружие, вероятнее всего, поступило именно из соседней страны.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров во время пресс-подхода у здания МИД Молдавии в Кишиневе. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой
Вчера, 13:09
 
В миреМолдавияРумынияРенато УсатыйМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала