В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger

По его словам, на будущую среду председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп назначил слушания по теме наркотрафика в Молдавии. "На заседании в среду я буду требовать включить в повестку и заслушивание властей по этому серьёзному инциденту. Мы ожидаем разъяснений от Службы информации и безопасности, от Генерального инспектората полиции, как подобные боеприпасы свободно перемещаются по территории Республики Молдова", — отметил он.