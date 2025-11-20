Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025
19:03 20.11.2025
Госдума поддерживает маркетплейсы в предоставлении скидок, сообщил источник
Госдума поддерживает маркетплейсы в предоставлении скидок, сообщил источник
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума РФ поддерживает готовность маркетплейсов предоставить равный доступ к своим программам лояльности, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения экспертного совета по развитию платформенной экономики при Госдуме.
"Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета "Единой России" Денис Кравченко отметил, что партия поддерживает готовность маркетплейсов самостоятельно предоставить равный доступ к своим программам лояльности - это важный пример эффективного саморегулирования рынка", - рассказал источник.
В Комитете Госдумы поддержали законопроект о равном доступе к маркетплейсам
16 ноября, 11:19
В Комитете Госдумы поддержали законопроект о равном доступе к маркетплейсам
16 ноября, 11:19
Ранее Кравченко рассказал РИА Новости, что Ozon в добровольном порядке заявил о допуске других банков на свою площадку для расчетов при условии, что они будут гарантировать те же цены и скидки за свой счет, что и банковские сервисы маркетплейса. Wildberries пока к этой инициативе не присоединился.
По словам собеседника агентства, в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по работе с банковским сообществом. Мероприятие прошло в рамках работы Экспертного совета по развитию платформенной экономики. Основной повесткой стало обсуждение вопроса связанного со скидками на площадках цифровых платформ, в том числе осуществляемые за счет оплаты собственными банковскими решениями. В диалоге участвовали представители органов государственной власти, крупнейших банков страны, платформ и экспертного сообщества.
Ранее во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов.
После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах
18 ноября, 16:25
Wildberries упрекнул ЦБ в обсуждении запрета скидок на маркетплейсах
18 ноября, 16:25
 
Экономика Россия Госдума РФ
 
 
