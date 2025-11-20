Госдума поддерживает маркетплейсы в предоставлении скидок, сообщил источник

После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.