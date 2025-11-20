https://ria.ru/20251120/gosduma-2056355265.html
Володин рассказал, сколько сэкономила Госдума в 2025 году
Госдума сэкономила 1 миллиард 586 миллионов рублей в 2025 году, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
экономика
вячеслав володин
госдума рф
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056330449.html
2025
Володин: Госдума сэкономила 1 миллиард 586 миллионов рублей в 2025 году
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума сэкономила 1 миллиард 586 миллионов рублей в 2025 году, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"В рамках этого года экономия по нашему бюджету составила 1 миллиард 586 миллионов рублей", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания Госдумы
.
Он отметил, что данный результат был достигнут благодаря сокращению расходов на перелёты, когда депутаты покупали более дешевые билеты, а также за счёт самоорганизации в регионах и организации закупок.
"Вот такой объём мы возвращаем государству, понимая, что надо ответственно подходить", - заключил он.