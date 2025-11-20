Рейтинг@Mail.ru
16:15 20.11.2025
Володин рассказал, сколько сэкономила Госдума в 2025 году
Володин рассказал, сколько сэкономила Госдума в 2025 году
Госдума сэкономила 1 миллиард 586 миллионов рублей в 2025 году, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.11.2025
экономика
вячеслав володин
госдума рф
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056330449.html
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Володин рассказал, сколько сэкономила Госдума в 2025 году

Володин: Госдума сэкономила 1 миллиард 586 миллионов рублей в 2025 году

Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума сэкономила 1 миллиард 586 миллионов рублей в 2025 году, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"В рамках этого года экономия по нашему бюджету составила 1 миллиард 586 миллионов рублей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что данный результат был достигнут благодаря сокращению расходов на перелёты, когда депутаты покупали более дешевые билеты, а также за счёт самоорганизации в регионах и организации закупок.
"Вот такой объём мы возвращаем государству, понимая, что надо ответственно подходить", - заключил он.
