В Госдуме предложили связать порог УСН с инфляцией

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением привязать пороги упрощённой системы налогообложения (УСН) к инфляции, используя механизм коэффициента-дефлятора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным расширить механизм ежегодной индексации с использованием коэффициента-дефлятора, распространив его на все ключевые пороговые значения в рамках УСН", - говорится в письме.

Обращение с таким же предложением депутаты направили и министру экономического развития Максиму Решетникову . Документ также имеется в распоряжении агентства.

Авторы инициативы отметили, что с 2025 года организации, применяющие упрощённую систему налогообложения, при превышении годового дохода в 60 миллионов рублей обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость, а, начиная с 2026 года планируется последовательное снижение этого порога: до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов – в 2027 году и 10 миллионов – в 2028 году. Это положение, по мнению политиков, создаёт дополнительную налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предлагаемой мерой предлагается расширить механизм ежегодной индексации с использованием коэффициента-дефлятора, распространив его на все ключевые пороговые значения в рамках УСН, в том числе: лимиты по годовому доходу субъектов МСП, освобождающего от уплаты НДС в 2026 – 2028 годах и лимиты по годовому доходу субъектов МСП для применения ставок НДС.