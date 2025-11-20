Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили связать порог УСН с инфляцией
17:47 20.11.2025
В Госдуме предложили связать порог УСН с инфляцией
экономика, максим решетников, госдума рф
Экономика, Максим Решетников, Госдума РФ
Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением привязать пороги упрощённой системы налогообложения (УСН) к инфляции, используя механизм коэффициента-дефлятора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным расширить механизм ежегодной индексации с использованием коэффициента-дефлятора, распространив его на все ключевые пороговые значения в рамках УСН", - говорится в письме.
Обращение с таким же предложением депутаты направили и министру экономического развития Максиму Решетникову. Документ также имеется в распоряжении агентства.
Авторы инициативы отметили, что с 2025 года организации, применяющие упрощённую систему налогообложения, при превышении годового дохода в 60 миллионов рублей обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость, а, начиная с 2026 года планируется последовательное снижение этого порога: до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов – в 2027 году и 10 миллионов – в 2028 году. Это положение, по мнению политиков, создаёт дополнительную налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства.
Предлагаемой мерой предлагается расширить механизм ежегодной индексации с использованием коэффициента-дефлятора, распространив его на все ключевые пороговые значения в рамках УСН, в том числе: лимиты по годовому доходу субъектов МСП, освобождающего от уплаты НДС в 2026 – 2028 годах и лимиты по годовому доходу субъектов МСП для применения ставок НДС.
Введение коэффициента-дефлятора на все пороговые значения обеспечит, как считают парламентарии, дополнительную стабильность и предсказуемость налоговой политики и защитит добросовестных налогоплательщиков, что особенно важно для малого и микро-бизнеса, которые крайне чувствительны к изменениям налоговых и административных требований.
Экономика, Максим Решетников, Госдума РФ
 
 
