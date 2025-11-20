Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056317244.html
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, направленные на совершенствование бюджетного процесса. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:38:00+03:00
2025-11-20T14:38:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056280851.html
https://ria.ru/20251120/mrot-2056312536.html
https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056316588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс

ГД приняла поправки в Бюджетный кодекс

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, направленные на совершенствование бюджетного процесса.
Закон предусматривает, что правительство РФ разработает меры по обеспечению исполнения федерального бюджета и особенности реализации закона о бюджете. Изменения также позволят оперативно перераспределять с учетом целей и приоритетов бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов в пределах 10% от общего годового объема средств, предусмотренных на соответствующий проект.
Заседание Государственной Думы РФ. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
Вчера, 13:18
При наступлении обстоятельств экстраординарного характера правительство по согласованию с парламентской комиссией также сможет перераспределять ассигнования. Сам факт наступления таких обстоятельств будет подтверждаться решением (поручением) президента РФ, а перечень обстоятельств - утверждаться правительством. Речь идет о пандемии, угрозе агрессии против РФ, объявлении войны и тому подобных обстоятельствах, сказано в пояснительной записке.
Закон также предусматривает поэтапное снижение базовой цены на нефть (учитывается при формировании бюджета) начиная с 2026 года на 1 доллар в год, до 55 долларов в 2030 году, с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года. Это позволит укрепить устойчивость бюджета и не потребует при этом "болезненного резкого сокращения расходов", следует из пояснительной записки. В сложившихся условиях значение этого показателя в 60 долларов за баррель уже не отвечает текущим вызовам времени, отмечается там.
Кроме того, с 1 января 2026 года калийные соли выделяются в отдельную категорию поступлений по НДПИ по аналогии с иными видами полезных ископаемых, в отношении которых вводились или повышались ставки налога, вводилась привязка к рыночным ценам на ресурсы. Поступления по НДПИ на калийные соли будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 83%, в региональные бюджеты – 17%.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон об установлении МРОТ
Вчера, 14:22
А все поступления по налогу на игорный бизнес в связи с запланированными изменениями в налоговом законодательстве с 2026 года пойдут в федеральный бюджет, а не в бюджеты субъектов РФ, как сейчас.
В Бюджетном кодексе также закрепляется норма о том, что поступления от технологического сбора, который вводится другим законом с 1 сентября 2026 года, будут направляться на реализацию мер поддержки и финансовое обеспечение мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.
Помимо этого, вводится новый метод госфинконтроля – контрольный мониторинг, под которым будет пониматься основанное на добровольном соглашении взаимодействие объектов контроля и Федерального казначейства в целях предупреждения нарушений и упрощения последующих проверок.
А положения о казначейском сопровождении теперь будут распространяться и на гранты, финансируемые за счет субсидий, которые подлежат такому сопровождению (бюджетные инвестиции). Это позволит обеспечить контроль за их использованием.
Помимо этого, регионы, не имеющие задолженности по кредитам из федерального бюджета, смогут с 2026 года размещать средства своих бюджетов на банковских депозитах. При этом средства полученного бюджетного кредита регионам по-прежнему запрещено размещать на депозитах.
Закон также устанавливает минимальный объем средств резервных фондов, направляемых регионами на предупреждение чрезвычайных ситуаций, аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС. Он не может быть менее 0,1% объема налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региона на очередной год.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон об особенностях исполнения федерального бюджета
Вчера, 14:36
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала