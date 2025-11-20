МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, направленные на совершенствование бюджетного процесса.

Закон предусматривает, что правительство РФ разработает меры по обеспечению исполнения федерального бюджета и особенности реализации закона о бюджете. Изменения также позволят оперативно перераспределять с учетом целей и приоритетов бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов в пределах 10% от общего годового объема средств, предусмотренных на соответствующий проект.

При наступлении обстоятельств экстраординарного характера правительство по согласованию с парламентской комиссией также сможет перераспределять ассигнования. Сам факт наступления таких обстоятельств будет подтверждаться решением (поручением) президента РФ, а перечень обстоятельств - утверждаться правительством. Речь идет о пандемии, угрозе агрессии против РФ, объявлении войны и тому подобных обстоятельствах, сказано в пояснительной записке.

Закон также предусматривает поэтапное снижение базовой цены на нефть (учитывается при формировании бюджета) начиная с 2026 года на 1 доллар в год, до 55 долларов в 2030 году, с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года. Это позволит укрепить устойчивость бюджета и не потребует при этом "болезненного резкого сокращения расходов", следует из пояснительной записки. В сложившихся условиях значение этого показателя в 60 долларов за баррель уже не отвечает текущим вызовам времени, отмечается там.

Кроме того, с 1 января 2026 года калийные соли выделяются в отдельную категорию поступлений по НДПИ по аналогии с иными видами полезных ископаемых, в отношении которых вводились или повышались ставки налога, вводилась привязка к рыночным ценам на ресурсы. Поступления по НДПИ на калийные соли будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 83%, в региональные бюджеты – 17%.

А все поступления по налогу на игорный бизнес в связи с запланированными изменениями в налоговом законодательстве с 2026 года пойдут в федеральный бюджет, а не в бюджеты субъектов РФ, как сейчас.

В Бюджетном кодексе также закрепляется норма о том, что поступления от технологического сбора, который вводится другим законом с 1 сентября 2026 года, будут направляться на реализацию мер поддержки и финансовое обеспечение мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

Помимо этого, вводится новый метод госфинконтроля – контрольный мониторинг, под которым будет пониматься основанное на добровольном соглашении взаимодействие объектов контроля и Федерального казначейства в целях предупреждения нарушений и упрощения последующих проверок.

А положения о казначейском сопровождении теперь будут распространяться и на гранты, финансируемые за счет субсидий, которые подлежат такому сопровождению (бюджетные инвестиции). Это позволит обеспечить контроль за их использованием.

Помимо этого, регионы, не имеющие задолженности по кредитам из федерального бюджета, смогут с 2026 года размещать средства своих бюджетов на банковских депозитах. При этом средства полученного бюджетного кредита регионам по-прежнему запрещено размещать на депозитах.

Закон также устанавливает минимальный объем средств резервных фондов, направляемых регионами на предупреждение чрезвычайных ситуаций, аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС. Он не может быть менее 0,1% объема налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региона на очередной год.