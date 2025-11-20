https://ria.ru/20251120/goncharova-2056278119.html
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске - РИА Новости, 20.11.2025
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске
Карина Гончарова стала победительницей гонки классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:10:00+03:00
2025-11-20T13:10:00+03:00
2025-11-20T13:10:00+03:00
лыжные гонки
алиса жамбалова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056274079_0:184:2790:1754_1920x0_80_0_0_0926ad1d88c7ba84f6865bc7c40d9af5.jpg
/20251119/fermoylen-2056007553.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056274079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a66ffbf23f8f697c1cd5feb7c504e197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алиса жамбалова
Лыжные гонки, Алиса Жамбалова
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске
Гончарова стала победительницей гонки на 5 км на соревнованиях "Хибинская гонка"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Карина Гончарова стала победительницей гонки классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске.
Она преодолела дистанцию 5 км за 15 минут 5,9 секунды. Второй стала Лидия Горбунова (отставание - 1,4 секунды). Третье место заняла Алиса Жамбалова (+4,0).
Позднее в четверг состоится мужская гонка классическим стилем на 10 км. Соревнования завершатся 23 ноября.