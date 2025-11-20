Рейтинг@Mail.ru
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске
13:10 20.11.2025
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске - РИА Новости, 20.11.2025
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске
Карина Гончарова стала победительницей гонки классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске. РИА Новости, 20.11.2025
2025
Гончарова выиграла гонку на пять километров на соревнованиях в Кировске

Гончарова стала победительницей гонки на 5 км на соревнованиях "Хибинская гонка"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Карина Гончарова стала победительницей гонки классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске.
Она преодолела дистанцию 5 км за 15 минут 5,9 секунды. Второй стала Лидия Горбунова (отставание - 1,4 секунды). Третье место заняла Алиса Жамбалова (+4,0).
Позднее в четверг состоится мужская гонка классическим стилем на 10 км. Соревнования завершатся 23 ноября.
