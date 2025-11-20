https://ria.ru/20251120/gimnastika-2056382164.html
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров
Россиянин Арсений Духно с первым результатом отобрался в финал в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины). РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T17:38:00+03:00
2025-11-20T17:38:00+03:00
2025-11-20T17:38:00+03:00
международная федерация гимнастики (fig)
спортивная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79545/77/795457775_0:347:1487:1183_1920x0_80_0_0_0bbb5645cd936bdee8aaa1e352b9e819.jpg
/20251114/srok-2054988065.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79545/77/795457775_0:208:1487:1323_1920x0_80_0_0_ce6d49c52342d294b59b8fe0665d191c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная федерация гимнастики (fig), спортивная гимнастика
Международная федерация гимнастики (FIG), Спортивная гимнастика
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров
Гимнаст Духно с первым результатом вышел в финал в многоборье на юниорский ЧМ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россиянин Арсений Духно с первым результатом отобрался в финал в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).
В квалификации 17-летний Духно набрал 82,065 балла. Также он отобрался в финалы в отдельных видах, победив в вольных упражнениях, став третьим на коне и в опорном прыжке, а также четвертым в упражнениях на кольцах.
Финал многоборья пройдет в субботу, медалисты в отдельных видах определятся в воскресенье и в понедельник.
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.