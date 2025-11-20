Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россиянин Арсений Духно с первым результатом отобрался в финал в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).

В квалификации 17-летний Духно набрал 82,065 балла. Также он отобрался в финалы в отдельных видах, победив в вольных упражнениях, став третьим на коне и в опорном прыжке, а также четвертым в упражнениях на кольцах.

Финал многоборья пройдет в субботу, медалисты в отдельных видах определятся в воскресенье и в понедельник.