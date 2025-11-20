Рейтинг@Mail.ru
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров
17:38 20.11.2025
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров
Россиянин Арсений Духно с первым результатом отобрался в финал в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины). РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025
Новости
международная федерация гимнастики (fig), спортивная гимнастика
Международная федерация гимнастики (FIG), Спортивная гимнастика
Российский гимнаст отобрался в финал в многоборье на ЧМ среди юниоров

Гимнаст Духно с первым результатом вышел в финал в многоборье на юниорский ЧМ

Спортивная гимнастика. Перекладина
Спортивная гимнастика. Перекладина
© Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россиянин Арсений Духно с первым результатом отобрался в финал в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).
В квалификации 17-летний Духно набрал 82,065 балла. Также он отобрался в финалы в отдельных видах, победив в вольных упражнениях, став третьим на коне и в опорном прыжке, а также четвертым в упражнениях на кольцах.
Финал многоборья пройдет в субботу, медалисты в отдельных видах определятся в воскресенье и в понедельник.
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие
14 ноября, 14:10
 
Международная федерация гимнастики (FIG)Спортивная гимнастика
 
