БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Отказ бундестага и правительства Германии официально признать преступления Третьего рейха на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, геноцидом выглядит абсолютно циничным и аморальным, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев к годовщине начала Нюрнбергских процессов.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда . Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. На соответствующие ноты посольства РФ ФРГ бундестаг и правительство так и не отреагировали.

"Отказ парламента и правительства ФРГ официально признать преступления Третьего рейха и его пособников на территории СССР , включая блокаду Ленинграда, геноцидом народов Советского Союза выглядит абсолютно циничным и аморальным. Это долг и историческая ответственность Германии", - сказал Нечаев

Он напомнил, что сам термин "геноцид" оформился в качестве характеристики ужасающих преступлений нацистов в годы Второй мировой войны, а конвенция 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него появилась для избавления человечества от этого бедствия.

"Российская сторона продолжит добиваться восстановления исторической справедливости. Напомню, что в России в этом году принят закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - подчеркнул дипломат.

Нечаев пояснил также, что в данном контексте признание германским бундестагом массового голода в СССР в начале 30 годов геноцидом украинского народа рассматривает, как "антиисторический подход, противоречащий фактам и здравому смыслу".

Поволжье, Казахстан, "Общеизвестно, что голод, поразивший обширные районы СССР в 1932-1933 годы, имел массовый и неизбирательный характер. Он охватил не только Украину , но и юг Белоруссии Дон , Кубань, Северный Кавказ , Южный Урал, Западную Сибирь . Трагедия, причинам которой посвящены подробнейшие исследования, основанные на документах и фактах, привела к гибели миллионов советских людей различных национальностей. Утверждать, что речь шла о намеренном уничтожении отдельной национальной группы, значит сознательно искажать факты. Мы неоднократно разъясняли германским депутатам суть вопроса и связанный с ним исторический контекст", - добавил он.

Великобритании и В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.