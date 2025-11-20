Рейтинг@Mail.ru
Нечаев прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 20.11.2025 (обновлено: 15:18 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/germaniya-2056333921.html
Нечаев прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
Нечаев прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 20.11.2025
Нечаев прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
Отказ бундестага и правительства Германии официально признать преступления Третьего рейха на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, геноцидом выглядит... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:45:00+03:00
2025-11-20T15:18:00+03:00
в мире
германия
ссср
ленинград
сергей нечаев (дипломат)
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
https://ria.ru/20250908/germaniya-2040544221.html
https://ria.ru/20251119/njurnberg-2055903141.html
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047143445.html
германия
ссср
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, ссср, ленинград, сергей нечаев (дипломат), санкт-петербургский городской суд
В мире, Германия, СССР, Ленинград, Сергей Нечаев (дипломат), Санкт-Петербургский городской суд
Нечаев прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

Нечаев назвал отказ бундестага признать блокаду Ленинграда геноцидом аморальным

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Отказ бундестага и правительства Германии официально признать преступления Третьего рейха на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, геноцидом выглядит абсолютно циничным и аморальным, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев к годовщине начала Нюрнбергских процессов.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. На соответствующие ноты посольства РФ в ФРГ бундестаг и правительство так и не отреагировали.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Посольство России призвало Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
8 сентября, 21:01
"Отказ парламента и правительства ФРГ официально признать преступления Третьего рейха и его пособников на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, геноцидом народов Советского Союза выглядит абсолютно циничным и аморальным. Это долг и историческая ответственность Германии", - сказал Нечаев.
Он напомнил, что сам термин "геноцид" оформился в качестве характеристики ужасающих преступлений нацистов в годы Второй мировой войны, а конвенция 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него появилась для избавления человечества от этого бедствия.
"Российская сторона продолжит добиваться восстановления исторической справедливости. Напомню, что в России в этом году принят закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - подчеркнул дипломат.
Нечаев пояснил также, что в данном контексте признание германским бундестагом массового голода в СССР в начале 30 годов геноцидом украинского народа рассматривает, как "антиисторический подход, противоречащий фактам и здравому смыслу".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк
19 ноября, 06:53
"Общеизвестно, что голод, поразивший обширные районы СССР в 1932-1933 годы, имел массовый и неизбирательный характер. Он охватил не только Украину, но и юг Белоруссии, Поволжье, Казахстан, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Южный Урал, Западную Сибирь. Трагедия, причинам которой посвящены подробнейшие исследования, основанные на документах и фактах, привела к гибели миллионов советских людей различных национальностей. Утверждать, что речь шла о намеренном уничтожении отдельной национальной группы, значит сознательно искажать факты. Мы неоднократно разъясняли германским депутатам суть вопроса и связанный с ним исторический контекст", - добавил он.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 11 мск.
Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда
8 октября, 20:06
 
В миреГерманияСССРЛенинградСергей Нечаев (дипломат)Санкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала