Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что не знаком с новым планом США по мирному урегулированию на Украине, но относится к нему критически.
"Лично я не видел (план - ред.), поэтому не могу высказаться по этому поводу подробно. Но сообщения, которые появляются на эту тему, вызывают беспокойство", - заявил Фрай в интервью телеканалу NTV.
По его словам, план позволяет России достичь своих целей, что представляется для него "неприемлемым результатом".
Ранее американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.