Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что не знаком с новым планом США по мирному урегулированию на Украине, но относится к нему критически.

Ранее американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине.