Рейтинг@Mail.ru
Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/germaniya-2056314562.html
Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца
Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца - РИА Новости, 20.11.2025
Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что не знаком с новым планом США по мирному урегулированию на Украине, но относится к нему... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:30:00+03:00
2025-11-20T14:30:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
торстен фрай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056268492.html
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056309983.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, торстен фрай
В мире, Россия, Украина, США, Торстен Фрай
Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца

В ведомстве Мерца критически отнеслись к мирному плану США по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что не знаком с новым планом США по мирному урегулированию на Украине, но относится к нему критически.
В четверг газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники из Европы сообщила, что США не информировали европейских союзников по поводу подготовки ими плана по разрешению украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине
Вчера, 12:43
"Лично я не видел (план - ред.), поэтому не могу высказаться по этому поводу подробно. Но сообщения, которые появляются на эту тему, вызывают беспокойство", - заявил Фрай в интервью телеканалу NTV.
По его словам, план позволяет России достичь своих целей, что представляется для него "неприемлемым результатом".
Накануне министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине.
Ранее американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ: на Украине все чаще обсуждают целесообразность продолжения конфликта
Вчера, 14:16
 
В миреРоссияУкраинаСШАТорстен Фрай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала