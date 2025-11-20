Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на левом берегу реки Оскол - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 20.11.2025
Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на левом берегу реки Оскол
Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на левом берегу реки Оскол
Соединения группировки "Запад" после освобождения Купянска продолжают уничтожение формирований ВС Украины на левом берегу реки Оскол, заявил начальник... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соединения группировки "Запад" после освобождения Купянска продолжают уничтожение формирований ВС Украины на левом берегу реки Оскол, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.
"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки "Запад".
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
