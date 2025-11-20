Рейтинг@Mail.ru
Условия для сдачи в плен украинских бойцов созданы, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 20.11.2025
Условия для сдачи в плен украинских бойцов созданы, заявил Герасимов
Условия для сдачи в плен украинских бойцов созданы, заявил Герасимов

Герасимов: условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ созданы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ созданы, заявил в докладе президенту РФ начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин попросил Герасимова доложить о создании условий для сдачи в плен военнослужащих ВСУ.
"Товарищ верховный главнокомандующий, условия эти созданы", - сказал Герасимов.
Заголовок открываемого материала