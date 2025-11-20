https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056442489.html
Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска
Вооруженные силы РФ освободили более более 80% территории города Волчанск, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
харьковская область
валерий герасимов
россия
волчанск
харьковская область
безопасность, россия, волчанск, харьковская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волчанск, Харьковская область, Валерий Герасимов
