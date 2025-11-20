Рейтинг@Mail.ru
Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 20.11.2025
Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска
Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска - РИА Новости, 20.11.2025
Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска
Вооруженные силы РФ освободили более более 80% территории города Волчанск, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
харьковская область
валерий герасимов
россия
волчанск
харьковская область
Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска

Герасимов: ВС России освободили более 80% территории Волчанска

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
© РИА Новости / Алексей Куденко
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили более более 80% территории города Волчанск, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"В границах ответственности группировки "Север" продолжается создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города", - сказал Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин призвал не ставить конкретных дат для освобождения Константиновки
Заголовок открываемого материала