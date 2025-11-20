https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056441682.html
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов
Соединения и воинские части объединенной группировки войск России продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:47:00+03:00
2025-11-20T21:47:00+03:00
2025-11-20T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
запорожская область
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983012240_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b816f6dc73e49401c6d1657694175823.jpg
https://ria.ru/20251120/vostok-2056441327.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983012240_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7210f50b5375424ce753a7999713961c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, запорожская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов
Герасимов: ВС РФ продолжат выполнять задачи освобождения территорий в зоне СВО