ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 20.11.2025 (обновлено: 21:56 20.11.2025)
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов
Соединения и воинские части объединенной группировки войск России продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской РИА Новости, 20.11.2025
ВС России продолжат освобождение территорий в зоне СВО, заявил Герасимов

Герасимов: ВС РФ продолжат выполнять задачи освобождения территорий в зоне СВО

Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне специальной военной операции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соединения и воинские части объединенной группировки войск России продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад".
"Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом", - сказал он.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Группировка "Восток" расширяет зону контроля в двух областях
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
