https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056440438.html
Герасимов доложил о развитии успеха, достигнутого в весенне-летней кампании
Герасимов доложил о развитии успеха, достигнутого в весенне-летней кампании - РИА Новости, 20.11.2025
Герасимов доложил о развитии успеха, достигнутого в весенне-летней кампании
ВС РФ развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:42:00+03:00
2025-11-20T21:42:00+03:00
2025-11-20T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_7d015b7c6a4e89c5b1512d291e62eb58.jpg
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056439481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4e35ebec831ac1dcdd48fd6de9795aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герасимов доложил о развитии успеха, достигнутого в весенне-летней кампании
Герасимов: ВС РФ развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании