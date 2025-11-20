Рейтинг@Mail.ru
Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен, заявил Герасимов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 20.11.2025
Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен, заявил Герасимов
Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен, заявил Герасимов
Политическое руководство Украины не даёт указаний своим войскам о сдаче в плен, сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 20.11.2025
Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен, заявил Герасимов

Герасимов: руководство Украины не дает указания своим войскам о сдаче в плен

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Политическое руководство Украины не даёт указаний своим войскам о сдаче в плен, сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад" и провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России, главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и "Юг". Он попросил Герасимова доложить, удается ли создать условия для того, чтобы военнослужащие ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен.
"Товарищ верховный главнокомандующий, условия эти созданы и, учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение по сдаче в плен, но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает", - сказал Герасимов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин заявил, что цели СВО должны быть достигнуты
