Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен, заявил Герасимов
Политическое руководство Украины не даёт указаний своим войскам о сдаче в плен, сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
украина
