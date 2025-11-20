Рейтинг@Mail.ru
Памятники в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:00 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gelendzhik-2056390171.html
Памятники в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия
Памятники в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия - РИА Новости, 20.11.2025
Памятники в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия
Пять новых памятников в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия, всего в 2025 году статус памятников истории и культуры регионального... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:00:00+03:00
2025-11-20T18:00:00+03:00
краснодарский край
геленджик
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984031_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_c3bb93fea96e7b02290aa7c746d3c206.jpg
https://ria.ru/20251120/agrariy-2056389671.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba39f8ed62014f118049bdd100837e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Геленджик, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Памятники в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия

Пять памятников в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Пять новых памятников в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия, всего в 2025 году статус памятников истории и культуры регионального значения получили 30 объектов Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Пять памятников в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия. Это военно-оборонительное сооружение периода Великой Отечественной войны, братская могила советских воинов, могилы неизвестного летчика и Героя Советского Союза Николая Ходенко, памятник жертвам катастрофы пассажирского теплохода "Адмирал Нахимов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, работу по включению объектов в единый государственный реестр памятников истории и культуры по поручению губернатора Вениамина Кондратьева систематически ведет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.
"Решение о включении объектов в реестр приняли на основании заключений экспертов, которые провели библиографические, историко-архивные, натурные, градостроительные исследования и пришли к выводам о высокой исторической и мемориальной ценности памятников. В этом году статус памятников истории и культуры регионального значения получили 30 объектов Краснодарского края", - сообщил журналистам вице-губернатор Роман Лузинов, его цитирует пресс-служба.
Картофелеуборочные комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Кондратьев рассказал о поддержке аграриев в Краснодарском крае
Вчера, 17:58
 
Краснодарский крайГеленджикКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала