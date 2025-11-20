Памятники в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия

КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Пять новых памятников в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия, всего в 2025 году статус памятников истории и культуры регионального значения получили 30 объектов Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Пять памятников в Геленджике включили в реестр объектов культурного наследия. Это военно-оборонительное сооружение периода Великой Отечественной войны, братская могила советских воинов, могилы неизвестного летчика и Героя Советского Союза Николая Ходенко, памятник жертвам катастрофы пассажирского теплохода "Адмирал Нахимов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работу по включению объектов в единый государственный реестр памятников истории и культуры по поручению губернатора Вениамина Кондратьева систематически ведет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.