В Госдуму внесли проект о новых возможностях Социального фонда

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о внесении изменений в законодательство для расширения возможностей системы персонифицированного учета, документ доступен в думской электронной базе.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования правового регулирования в части обеспечения максимального использования возможностей системы индивидуального (персонифицированного) учета не только для целей обязательного пенсионного страхования, но и для формирования прав на страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, определения его размера и информирования граждан об имеющихся у них правах", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Предлагается использовать систему учета не только для пенсионного страхования, но и для формирования прав на страховое обеспечение по социальному страхованию, определения его размера и информирования граждан.

Также вводится понятие "договоры гражданско-правового характера", уточняются понятия страхователей и страховых взносов, включая взносы на случай временной нетрудоспособности, материнства и несчастных случаев на производстве.

Кроме того, проектом индивидуальные лицевые счета дополняются сведениями о периодах, засчитываемых в страховой стаж, а также суммой начисленных страховых взносов по доле единого тарифа 8,9%, что позволит информировать граждан о праве на пособия, в том числе работающих по гражданско-правовым договорам.

Социальный фонд России , согласно данной инициативе, получит сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, из федерального регистра сведений о населении, а для учета пенсионных прав священнослужителей вводится обязанность годового представления сведений о периодах деятельности.

Также законопроектом предусматривается, что лицевой счет будет содержать данные о заключении и расторжении гражданско-правовых договоров с условием об уплате страховых взносов, что позволит информировать граждан о правах на обязательное страхование от несчастных случаев.

Законопроектом вводится и беззаявительный порядок регистрации индивидуальных предпринимателей, заключивших такие договоры, в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию, а также уточняются основания снятия с учета, исключая противоречия между нормами разных законов.

Помимо прочего, предлагается ограничить сумму начисленных пеней размером недоимки и увеличить срок направления требования, если задолженность менее 500 рублей, чтобы снизить административную нагрузку и бюджетные расходы.

Документом предусматривается перераспределение полномочий по подписанию процессуальных документов в Социальном фонде России, расширяя круг должностных лиц и уточняя порядок обжалования решений.

Также уточняются условия получения пособия иностранцами - право предлагается зависеть от суммы начисленных взносов, а не уплаченных, и унифицируются нормы для лиц, работающих по договорам в сфере интеллектуальной деятельности.