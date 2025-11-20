Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о запрете выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС - РИА Новости, 20.11.2025
18:31 20.11.2025
В ГД внесли проект о запрете выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС
В ГД внесли проект о запрете выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете на выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвовали в боевых... РИА Новости, 20.11.2025
В ГД внесли проект о запрете выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС

В ГД внесли проект о запрете выдворения воевавших в составе ВС иностранцев

Здание Государственной думы
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете на выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается ограничить административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и участвовавших в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025"
Вчера, 09:19
 
