В ГД внесли проект о запрете выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете на выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, документ доступен в думской электронной базе.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается ограничить административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и участвовавших в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.