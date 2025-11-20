Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полузащитники московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также форвард самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков вошли в список 16 претендентов на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.