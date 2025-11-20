Рейтинг@Mail.ru
Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ
Футбол
 
13:43 20.11.2025 (обновлено: 13:52 20.11.2025)
Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ
Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ
Полузащитники московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также форвард самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков вошли в список 16 претендентов на премию... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T13:43:00+03:00
2025-11-20T13:52:00+03:00
футбол
спорт
игорь дмитриев
кирилл глебов
матвей кисляк
вадим раков
крылья советов
пфк цска
спорт, игорь дмитриев, кирилл глебов, матвей кисляк, вадим раков, крылья советов, пфк цска, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игорь Дмитриев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Вадим Раков, Крылья Советов, ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

Глебов, Кисляк и Раков претендуют на премию "Первая пятерка"

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полузащитники московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также форвард самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков вошли в список 16 претендентов на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
"Первая пятерка" была учреждена Детской футбольной лигой (ДФЛ) в 2002 году. В список номинантов включены футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в Российской премьер-лиге.
На "Первую пятерку" также номинированы Ульви Бабаев ("Динамо", Москва), Дмитрий Васильев ("Зенит" Санкт-Петербург/"Сочи"), Данила Годяев ("Локомотив" Москва), Абдулпаша Джабарилов ("Динамо", Махачкала), Игорь Дмитриев ("Крылья Советов", Самара/"Спартак" Москва), Андрей Ивлев ("Факел" Воронеж/"Нижний Новгород"), Данила Козлов ("Краснодар"), Иван Лепский ("Динамо" Махачкала/"Крылья Советов" Самара), Матвей Лукин (ЦСКА, Москва), Дмитрий Пестряков ("Акрон", Тольятти), Илья Рожков ("Рубин", Казань), Даниил Шанталий ("Ростов", Ростов-на-Дону), Максим Шнапцев ("Нижний Новгород").
Победителем премии "Первая пятерка" в 2024 году стал полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.
Футбол
 
