Названы номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полузащитники московского ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также форвард самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков вошли в список 16 претендентов на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
"Первая пятерка" была учреждена Детской футбольной лигой (ДФЛ) в 2002 году. В список номинантов включены футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в Российской премьер-лиге.
На "Первую пятерку" также номинированы Ульви Бабаев ("Динамо", Москва), Дмитрий Васильев ("Зенит" Санкт-Петербург/"Сочи"), Данила Годяев ("Локомотив" Москва), Абдулпаша Джабарилов ("Динамо", Махачкала), Игорь Дмитриев ("Крылья Советов", Самара/"Спартак" Москва), Андрей Ивлев ("Факел" Воронеж/"Нижний Новгород"), Данила Козлов ("Краснодар"), Иван Лепский ("Динамо" Махачкала/"Крылья Советов" Самара), Матвей Лукин (ЦСКА, Москва), Дмитрий Пестряков ("Акрон", Тольятти), Илья Рожков ("Рубин", Казань), Даниил Шанталий ("Ростов", Ростов-на-Дону), Максим Шнапцев ("Нижний Новгород").
Победителем премии "Первая пятерка" в 2024 году стал полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.